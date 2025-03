Đoković se suočio s MMA zvijezdom, pa izdržao dvije sekunde: “Noge mi se tresu!”

Novak Đoković izborio je četvrtfinale Mastersa u Majamiju, a njegovu pobjedu nad italijanskim teniserom Lorencom Musetijem (Musetti) pratile brojne zvijezde.

Podržavali su ga legendarna teniserka Serena Vilijams (Williams), proslavljeni teniser Huan Martin Del Potro (Juan), te UFC zvijezda Kajla Herison (Kayla Harris).

Herison u karijeri ima skor od 18 čak pobjeda i jednog poraza, a sada je imala priliku “suočiti” se s Đokovićem. Suočili su se kako to inače rade MMA zvijezde prije borbi.

Novak je izdržao nekoliko sekundi, a onda se našalio kako mu se noge tresu od straha.

Kayla Harrison, the 2012 and 2016 Olympic gold medalist and current UFC fighter meets Djokovic, Serena, Del Po and Murray after the Djokovic-Musetti match.

She also has a stare down with Novak Djokovic pic.twitter.com/pHl0d4YvPM

— asud (@asud683385) March 26, 2025