Siner: Znam ko mi je prijatelj, a ko nije

Podsjetimo, od nedavno teniski svijet trese skandal, pošto je Italijan bio pozitivan na doping testu.

Siner je upitan od strane medija da li ga brine reputacija.

“Da to je dobro pitanje. Za mene, uvijek sam vjerovao da sam nastavio da igram tenis jer sam u mislima znao da nisam učinio ništa loše. Znam da sam čist i da sam se uveka radovao što ću biti pošten igrač”, rekao je Siner.

On je potom nastavio priču, gdje je naglasio da zna ko mu je prijatelj, a ko to nije.

“Očigledno da ova situacija bi mogla da promijeni par stvari, ali ko me dobro poznaje zna da nisam uradio i nikada ne bih uradio nešto što je protiv pravilima. Očigledno je to veoma težak trenutak za mene i moj tim. Još uvijek jeste prilično svježe sve ovo. Mislim da vidimo. Ovdje i ja znam ko mi je prijatelj, a ko nije, jer moji prijatelji znaju da to nikada ne bih uradio i drže se zajedno”, pišu Vijesti

Vratio se na reputaciju.

“Što se tiče reputacije, vidjećemo nadalje, zar ne? Ovo stvarno ne mogu da kontrolišem, vidjećemo”.

