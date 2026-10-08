Nafta premašila 100 dolara: Vozačima dizela prijeti novi udar, evo koja bi cijena mogla biti u BiH

Cijene nafte porasle su iznad 101 dolar po barelu u ranoj trgovini u četvrtak, nakon što su sve učestaliji napadi na brodove u Perzijskom zaljevu i Hormuškom moreuzu pojačali zabrinutost zbog snabdijevanja energentima s Bliskog istoka.Terminski ugovori za naftu Brent poskupjeli su za 1,33 dolara, odnosno 1,33 posto, na 101,53 dolara po barelu do 01:16 GMT. Istovremeno, američka sirova nafta West Texas Intermediate (WTI) porasla je za 1,11 dolara, odnosno 1,26 posto, dostigavši 89,39 dolara po barelu, javio je Reuters,piše Avaz

Najnovija eskalacija i sigurnosne prijetnje na ključnim pomorskim rutama kojima se prevoze energenti izazvale su brzu reakciju tržišta, dodatno pojačavajući strah investitora od mogućih poremećaja u lancima snabdijevanja širom svijeta.

Zbog specifičnih poremećaja u preradi i transportu nafte, poznatih kao tzv. crack spread šok, cijena dizelskog goriva raste znatno brže od cijene sirove nafte.

To bi moglo najviše pogoditi vozače automobila s dizelskim motorima i transportne kompanije, dok bi se cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama mogla opasno približiti psihološkoj granici od 4 KM.

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