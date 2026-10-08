Izrael zatvara britanski konzulat u Istočnom Jerusalemu: Iz Londona poručili “To je okupirana teritorija”

Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sar (Gideon Sa’ar) saopćio je da će 20 britanskih diplomata, uključujući generalnog konzula, napustiti konzulat u Istočnom Jerusalemu nakon odluke izraelske vlade da zatvori njegovo dosadašnje konzularno djelovanje.

Sankcije izraelskim naseljima

Britanski konzulat prestaje raditi u sadašnjem formatu, dok će London zadržati prisustvo u zgradi koja je u njegovom vlasništvu. U misiji će ostati sedam diplomata, ali ona više neće imati status konzulata. Sa zgrade su već uklonjene oznake “Britanski generalni konzulat”.

Sar je odluku obrazložio principom da Izrael neće dozvoliti poteze protiv svoje države bez odgovarajućeg odgovora. Mjera dolazi nakon što je Velika Britanija uvela sankcije izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali.

Britanski ministar vanjskih poslova Ed Milibend (Ed Miliband) poručio je da London ne prihvata stav da Izrael ima pravo zatvoriti konzulat koji postoji gotovo 200 godina.

Dugogodišnji stav

– Vlada Ujedinjenog Kraljevstva ponavlja svoj dugogodišnji stav da je Istočni Jerusalem okupirana teritorija – naveo je Milibend.

Prema njegovim riječima, britansko diplomatsko prisustvo bit će preimenovano u Misiju Ujedinjenog Kraljevstva u Jerusalemu, koja će nastaviti pružati usluge i raditi s palestinskim stanovništvom. Povlačenje dijela osoblja opisao je kao privremenu sigurnosnu mjeru,piše Avaz

Miliband je također poručio da London neće preduzimati recipročne mjere dok traju pregovori, te da Velika Britanija ostaje pri politici podrške rješenju o dvije države.

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