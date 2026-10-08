Uroš nacrtao Džeku kako se krsti, mislio je da će se naljutiti, ali ovome se nije nadao

Nakon što je na društvenim mrežama fotografija Uroševog crteža na kojem je nacrtao Džeku kako se moli, poruka je stigla i do Dijamanta.

On je na času pravoslavne vjeronauke dobio zadatak da nacrta i oboji osobu koja se krsti (moli), a Uroš je odlučio nacrtati Edina Džeku.Uroševa majka Maja Preradović objavila je da se Džeko obratio njenom sinu i tako mu priredio trenutak koji će, kako vjeruje, pamtiti cijeli život.

“Ovo je ona vrsta trenutka zbog koje shvatimo koliko malo treba da se jednom djetetu ostvari velika želja,pišu Vijesti

Hvala ti, Džeko, od srca. Hvala ti što si odvojio vrijeme da se obratiš Urošu i što si mu priredio trenutak koji će, sigurni smo, pamtiti cijeli život.A posebno hvala svima vama koji ste dijelili objavu, označavali Džeku, slali je dalje i učinili da ova dječija poruka dođe do njega.

Bez vas ovo možda nikada ne bi stiglo do Džeke.

Ovo je dokaz da se ljubav, dobrota i iskrena dječija emocija uvijek nekako pronađu.

Hvala vam svima što ste bili dio ove priče”, napisala je Uroševa majka.

Facebook komentari