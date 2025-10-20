Pet medalja za džudsite Mostara u Bihaću

Džudisti Džudo kluba Mostar ostvarili su nove uspjehe, ovog puta na međunarodnom takmičenju u Bihaću. U danima vikenda osvojili su pet medalja, od kojih jednu zlatnu. Zlatom se okitila Sarah Trebović, ujedno i dobitnica trofeja za najuspješniju kadetkinju na takmičenju. Ona je ovaj rezultat ostvarila bez ijednog poraza.

Uspješan je bio i Nadin Kukuruzović, osvajač dvije srebrene medalje. On je bio drugoplasirani u kategorijama do 11 i do 13 godina. Srebro je u kategoriji do 9 godina starosti osvojio i Arman Hodžić.

Davud Bulić je osvajač bronzane medalje, također u kategoriji do 9 godina starosti.

