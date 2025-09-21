Ostali sportovi

Ismail Barlov postao viceprvak svijeta!

Objavljeno prije 12 minuta

Bosanskohercegovački paraplivač Ismail Barlov osvojio je srebrnu medalju u disciplini 50 metara prsno na Svjetskom prvenstvu u Singapuru.

Takmičar Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva u današnjem finalu zauzeo je drugo mjesto s vremenom 58.55.Finale je prethodno izborio kao pobjednik svoje kvalifikacione grupe s isplivanim vremenom 59:26.

Svjetski prvak je postao Meksikanac Jose Castorena s vremenom 57.41

Ismail Barlov doputovao je na Svjetsko seniorsko prvenstvo kao aktuelni vicešampion sa prošlogodišnjih Paraolimpijskih igara u Parizu, a bh. boje u Singapuru brani i Ismail Zulfić, u pratnji trenera Amela Kape,piše


