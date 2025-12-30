Horoskopski znakovi koji osjećaju najveći pritisak pred kraj godine

Kraj godine često donosi osjećaj nostalgije, ali i očekivanja. Dok se društvene mreže pune sažecima postignuća i novogodišnjim željama, neki horoskopski znakovi ne mogu pobjeći od pritiska koji osjećaju – bilo da dolazi iznutra, od drugih ljudi ili zbog osjećaja da su trebali biti “negdje dalje”. Ovi znakovi ne doživljavaju kraj godine samo kao slavlje, već i kao tiho suočavanje sa sobom, piše index.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj radnoj etici i ambiciji. Njima je kraj godine podsjetnik na sve ciljeve koje su si zadali, ali nisu ostvarili. Često se osjećaju kao da su mogli bolje, brže i više, bez obzira na to koliko su realno postigli. Prva dva tjedna prosinca za njih su radna utrka s vremenom, a kraj mjeseca period tihe unutarnje evaluacije. Ponekad teško priznaju sebi koliko su zapravo postigli.

Rak

Rakovi kraj godine doživljavaju vrlo emotivno. Povezani su s obitelji, uspomenama i prošlošću, pa je prosinac za njih posebno osjetljivo razdoblje. Ako su tijekom godine izgubili nekoga, razočarali se ili se udaljili od dragih ljudi, upravo u ovim danima sve to intenzivno osjećaju. Dok drugi kupuju poklone, oni u sebi vode dugačak dijalog sa sobom – što je ostalo iza, a što nedostaje.

Djevica

Djevice kraj godine doživljavaju kao trenutak kada se mora podvući crta. I dok svi oko njih planiraju zabavu, one u glavi slažu popis: što je ostvareno, što nije, što se moglo bolje. Njihova potreba za kontrolom i preciznošću često im ne ostavlja prostor za opuštanje. Pritom su stroge same prema sebi, mnogo više nego što bi bile prema ikome drugom.

