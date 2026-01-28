Moguća smjena Motiejunasa: Upitan fajnal-four Eurolige

Euroliga se nalazi pred ozbiljnim izazovima, a budućnost takmičenja je sve neizvjesnija u trenutku kada se projekat „NBA Europa“ približava realizaciji.

Održan je sastanak na kojem se razgovaralo čak i o mogućoj smjeni direktora Eurolige Paulijusa Motiejunasa.

Kako se navodi, nezadovoljstvo Motiejunasovim radom predvode predstavnici Real Madrida, a jedna od glavnih zamjerki odnosi se na njegovu odluku da se izraelskim klubovima Makabiju i Hapoelu omogući povratak u domaće dvorane i igranje utakmica u Izraelu.

Ipak, eventualna smjena direktora u ovom trenutku bila bi izuzetno radikalan potez i mogla bi dodatno uzdrmati organizaciju, svega nekoliko mjeseci prije završnog turnira sezone.

Situaciju dodatno komplikuju podjele unutar same Eurolige. Naime, zahtjevi Partizana, Crvene zvezde, Virtusa, Valensije i Monaka da budu uključeni u proces donošenja ključnih odluka su odbijeni, što bi moglo dovesti do nove krize u najjačem evropskom klupskom košarkaškom takmičenju.

Poseban problem predstavlja i organizacija fajnal-fora, budući da ugovor sa Atinom još uvijek nije potpisan, a samim tim nije počela ni prodaja ulaznica, što dodatno povećava neizvjesnost oko završnice sezone.

