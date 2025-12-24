Situacija nije najbolja: Musin povratak još se ne bliži

Navijači Dubaija još će morati pričekati na povratak Džanana Muse na parket, iako su se posljednjih dana pojavile optimistične najave.

Trener ekipe Jurica Golemac govorio je o zdravstvenom biltenu tima i pojasnio da se reprezentativac Bosne i Hercegovine oporavlja, ali da još nije spreman za povratak u takmičarski ritam.

Musa je van terena od početka oktobra, kada je povrijedio koljeno na utakmici protiv Splita, a proces oporavka traje duže nego što se očekivalo. Golemac je istakao da su se ekipi u posljednje vrijeme vratili važni igrači poput Klemna Prepeliča i Dvejna Bejkona (Dwyane Bacon), dok su Bugija Elisa (Boogie Ellis) i Alekse Avramovića vrlo blizu povratka, ali da je situacija s Musom ipak drugačija.

– Džanan je u boljem stanju, ali još uvijek nije tako blizu povratka -, poručio je trener Dubaija, jasno stavljajući do znanja da klub ne želi žuriti s njegovim povratkom.

Musa je ove sezone u Euroligi odigrao dvije utakmice i prosječno bilježio 15 poena, dok se Dubai trenutno nalazi na 12. mjestu tabele s omjerom od devet pobjeda i devet poraza.

Facebook komentari