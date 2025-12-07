Dok se oporavlja od povrede: Musa sa suprugom Aminom posjetio džamiju šeika Zajeda

Bosanskohercegovački košarkaš Džanan Musa, koji se još oporavlja od ozbiljne povrede koljena zbog koje ne igra od početka oktobra i zbog koje je propustio 18 uzastopnih utakmica za Dubai, trenutno vrijeme provodi u Abu Dabiju sa suprugom Aminom.

Tokom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, par je posjetio Veliku džamiju šeika Zajeda – najveću džamiju u zemlji i jednu od najvećih na svijetu, otvorenu 2007. godine.

Džanan i Amina podijelili su zajedničku fotografiju ispred ovog impozantnog objekta, izgrađenog u čast osnivača UAE, šeika Zajeda bin Sultan Al Nahjana.

Džamija, na kojoj je radilo više od 3.000 radnika i čija je gradnja trajala 13 godina, može primiti oko 40.000 vjernika, uključujući 7.000 u unutrašnjem prostoru.

Facebook komentari