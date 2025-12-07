Košarka

Dok se oporavlja od povrede: Musa sa suprugom Aminom posjetio džamiju šeika Zajeda

Objavljeno prije 30 minuta

Bosanskohercegovački košarkaš Džanan Musa, koji se još oporavlja od ozbiljne povrede koljena zbog koje ne igra od početka oktobra i zbog koje je propustio 18 uzastopnih utakmica za Dubai, trenutno vrijeme provodi u Abu Dabiju sa suprugom Aminom.

Tokom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, par je posjetio Veliku džamiju šeika Zajeda – najveću džamiju u zemlji i jednu od najvećih na svijetu, otvorenu 2007. godine.

Džanan i Amina podijelili su zajedničku fotografiju ispred ovog impozantnog objekta, izgrađenog u čast osnivača UAE, šeika Zajeda bin Sultan Al Nahjana.

Džamija, na kojoj je radilo više od 3.000 radnika i čija je gradnja trajala 13 godina, može primiti oko 40.000 vjernika, uključujući 7.000 u unutrašnjem prostoru.


