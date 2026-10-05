CIK objavio nove preliminarne rezultate: Poznate razlike među kandidatima

Bećirović je prema najnovijim podacima osvojio 212.161 glas, odnosno 26,79 posto. Bakir Izetbegović nalazi se na drugom mjestu sa 189.099 glasova ili 23,88 posto. Razlika između dvojice kandidata iznosi 23.062 glasa.

Na trećoj poziciji je Semir Efendić sa 142.480 glasova, što predstavlja 17,99 posto. Fahrudin Radončić osvojio je 11.951 glas ili 1,50 posto.

Ipak, trenutni rezultati ne predstavljaju konačan ishod izbora.

Za izbor bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH CIK je do sada zaprimio podatke sa 3.082 od ukupno 3.177 biračkih mjesta, odnosno 97 posto. Rezultati sa preostalih 95 biračkih mjesta još nisu uključeni u ovaj presjek.

Obrađena su ukupno 824.292 glasačka listića, od čega je 791.708 proglašeno važećim. U dosadašnje rezultate nisu uračunati glasovi pristigli putem pošte, glasovi birača koji su glasali u odsustvu, putem mobilnih timova i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kao ni potvrđeni glasački listići.

Filipović i dalje ispred

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović zadržava značajnu prednost u odnosu na konkurente.

Prema presjeku objavljenom u 7.15 sati, Filipović je dobila 109.827 glasova, odnosno 13,87 posto. Slaven Kovačević trenutno je drugi sa 72.128 glasova ili 9,11 posto, dok je Zdenko Lučić osvojio 54.072 glasa, što predstavlja 6,82 posto.

Prednost Filipović u odnosu na Kovačevića trenutno iznosi 37.699 glasova.

Cvijanović s velikom prednošću

Najveća razlika zabilježena je u utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, gdje Željka Cvijanović ima uvjerljivu prednost.

Prema posljednjim podacima, Cvijanović je osvojila 294.813 glasova ili 55,50 posto. Marinko Božović nalazi se na drugom mjestu sa 140.463 glasa, odnosno 26,44 posto, dok Nebojša Vukanović ima 95.883 glasa ili 18,05 posto.

Cvijanović trenutno ima 154.350 glasova više od drugoplasiranog Božovića.

Kada je riječ o RS, CIK je do sada zaprimio rezultate sa 1.983 od ukupno 2.082 biračka mjesta. To predstavlja 95,24 posto obrađenih biračkih mjesta, dok podaci sa njih 99, odnosno 4,76 posto, još nisu zaprimljeni,pišu Vijesti

Obrađeno je 559.332 glasačkih listića, od kojih je 531.159 važećih. Kao i u prethodnom presjeku, u rezultate nisu uključeni glasovi pristigli poštom, glasovi iz odsustva, glasovi mobilnih timova i diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao ni potvrđeni glasački listići.

CIK BiH nastavlja s ažuriranjem izbornih podataka, a svi trenutno objavljeni rezultati i dalje imaju status preliminarnih. Zvanični konačni rezultati bit će poznati nakon završetka obrade svih relevantnih glasačkih materijala.

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