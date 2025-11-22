Jokić uništio rivala, a onda riječima i pohvalama pokazao koliko je “veliki”

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Hjuston 112:109, a novu maestralnu partiju prikazao je srbijanski košarkaš Nikola Jokić i uz to izveo potez večeri.

Jedan od najboljih košarkaša današnjice meč je završio sa 34 poena, 10 skokova i 9 asistencija, prenosi Telegraf.rs. Nakon meča iznio je svoje utiske i bez obzira na pobjedu, sa mnogo pohvala opisao igru protivnika:

– Znali smo da će ovo biti fizička utakmica. Oni su jako dobar tim. Očekivali smo sve to. Imali smo vodstvo, u dva-tri navrata smo imali po deset poena prednosti, ali su oni uspijevali da se vrate u meč. Na kraju smo pronašli način da slavimo, pogodili smo slobodna bacanja i to je odlučilo – rekao je.

Potom je novinarka upitala Jokića za problem sa faulovima koje ima na nekim utakmicama.

– Problem sa faulovima se dešava. Faulove koristiš da zaustaviš lake koševe, to se dešava – istakao je.

Jokić je ponovo pohvalio rivala:

– Oni su jako dobar tim, imaju mnogo talenta, a mi smo odgovorili. Ipak, mi smo imali večeras momke koji su iskoračili i dobili smo ovaj meč.

