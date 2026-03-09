Pet znakova da se brašno pokvarilo i da ga ne biste trebali koristiti

Stručnjakinje za hranu Džesika Randava (Jessica Randhawa) i Džesi- Siera Rous (Jessie-Sierra Ross) upozoravaju da postoji nekoliko jasnih znakova koji pokazuju da brašno više nije sigurno za upotrebu.

Neugodan miris

Svježe brašno gotovo da nema miris ili ima blagu, orašastu aromu. Ako primijetite kiseli, užegli ili pljesnivi miris, to je jasan znak da se brašno pokvarilo. Takav miris nastaje kada se prirodne masnoće u brašnu pokvare ili se razvije plijesan.

Promjena boje i grudvice

Brašno bi trebalo biti svijetlo i rastresito. Pojava tamnih tačkica, žućkaste boje ili grudvica može ukazivati na to da je došlo u kontakt s vlagom ili da se u njemu razvija plijesan.

Prisustvo insekata

U brašnu se ponekad mogu pojaviti sitni insekti poput žižaka ili moljaca iz ostave. Ako primijetite bube, jaja ili tanke niti nalik paučini, brašno treba odmah baciti.

Oštećena ambalaža

Ako je pakovanje brašna poderano ili probušeno, postoji mogućnost da su u njega ušli vlaga ili štetočine. U takvim slučajevima potrebno je pažljivo provjeriti njegov izgled i miris prije korištenja.

Neobičan ukus

Čak i ako brašno izgleda normalno, dugotrajno stajanje može promijeniti njegov ukus. Ako ima gorak ili metalni okus, to je znak da više nije pogodno za pripremu hrane.

Stručnjaci savjetuju da se brašno čuva u dobro zatvorenoj posudi, na suhom i hladnom mjestu. Na taj način može ostati upotrebljivo i do godinu dana, dok integralne vrste brašna zbog većeg sadržaja masnoća obično imaju kraći rok trajanja, prenosi Avaz.

