Dizel u FBiH od kraja februara skuplji za 0,45 KM…

Maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95, BAS EN 228- BMB 95 u utorak je viša za 0,01 KM po litri u odnosu na dan 9. mart, dok je prosječna maloprodajna cijena naftnog derivata DIZEL BAS EN 590 (10 ppm) porasla za 0,06 KM po litri u odnosu na dan ranije.

Na benzinskim pumpama primjetne su razlike u cijeni dizel goriva i do 0,50 KM po litri, pa je tako u januaru ove godine cijena navedenog dizela bila 2,29, a na današnji dan cijena iznosi 2,80 marke po litri. Cijena benzina u januaru bila je 2,32, a trenutno je 2,39 maraka po litri, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine (FMT).

Cijena dizela od 28. februara do danas skočila je za 0,45 KM, a cijena benzina za 0,07 KM po litri.

Ove razlike najčešće su rezultat primjene mjere ograničenja marže, jer se ranije nabavljene zalihe prodaju po ranijim cijenama, dok se nove nabavke formiraju u skladu s aktuelnim ulaznim troškovima.

Iz FMT-a podsjećaju da su na snazi mjere ograničenja marže na naftne derivate.

Za privredna društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 maraka po litri derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litri derivata.

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) obavlja redovne kontrole na tržištu naftnih derivata, a prijave građana predstavljaju važan doprinos učinkovitijem nadzoru i zaštiti potrošača.

Fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena propisanih mjerama neposredne kontrole cijena.

Federalno ministarstvo trgovine poziva građane FBiH da koriste mobilnu aplikaciju FMToil, putem koje mogu u realnom vremenu pratiti cijene goriva na benzinskim pumpama širom Federacije, piše Fena.

(24sata.info)

Facebook komentari