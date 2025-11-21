“Neprijatno smo iznenađeni”: Trojica bh. košarkaša koji nastupaju za Dubai nisu dobili dozvolu za naredne mečeve kvalifikacija za SP

Pozive novog selektora Đerđe je dobilo 15 košarkaša:

Ksavijer Kastaneda (Unikaha, Španija), Adnan Arslanagić (Trepča, tzv. Kosovo), Sani Čamara (Sloboda Energoinvest), Amar Gegić (SC Derbi, Crna Gora), Edin Atić (Bosna BH Telekom), Tarik Hrelja (Student m:tel), Adin Vrabac (Solnok, Mađarska), Vojin Ilić (Igokea m:tel), Haris Delalić (Bosna BH Telekom), Amar Alibegović (Trapani, Italija), Ajdin Penava (Šljask, Poljska), Stefan Simanić (Šjaulaj, Litvanija), Nikola Marić (Žirona, Španija), Emir Sulejmanović (Unikaha, Španija) i Asim Gutić (Bosna BH Telekom).

Planirano je i da pozivi budu upućeni trojici košarkaša koji nastupaju za Dubai (Džanan Musa, Kenan Kamenjaš, Kosta Kondić), ali rukovodstvu Košarkaškog saveza BiH saopšteno je kako nemaju dozvolu kluba da se u ovom kvalifikacionom ‘prozoru’ priključe Zmajevima.

“Zaista smo učinili sve kako bi Musa, Kamenjaš i Kondić bili dio reprezentacije na novembarskom okupljanju, ali nismo naišli na razumevanje od strane čelnika Dubaija. Pokušali smo da dogovorimo da budu na raspolaganju selektoru barem za utakmicu protiv Srbije u Skenderiji, ali iako Dubai nema nijedan zakazan zvanični meč u tom terminu, ostali su pri stavu da im ne dozvole priključivanje nacionalnom timu u ovom trenutku. Svjesni smo da je Musa povrjeđen, ali ne vidim zašto je, recimo, problem pustiti Kamenjaša.

Dakle, neprijatno smo iznenađeni, pogotovo uzimajući u obzir da se u Dubaiju deklarišu kao prijatelji bh. košarke, a ovakvi potezi to sigurno ne potvrđuju. Znamo i da su neki drugi igrači Dubaija pozvani u svoje reprezentacije, poput Šanlija i Dangubića, svakako ćemo s velikim zanimanjem pratiti da li će oni dobiti dozvolu ovog kluba da nastupaju za Tursku, odnosno Srbiju”, kaže generalni sekretar KSBiH Dževad Alihodžić.

Podsjetimo, duel između Bosne i Hercegovine i Srbije na programu je 30. novembra.

Facebook komentari