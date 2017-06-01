Veliki mjesečni horoskop za avgust 2026: Očekuje nas mjesec finansijskih dobitaka i emotivnih rasterećenja

OVAN

Novac

Mjesečni horoskop za avgust 2026. vam donosi priliku da stabilizujete finansije, ali će od vas tražiti više promišljenosti nego inače. Retrogradni Saturn i Pluton upozoravaju vas da ne ulazite u rizična ulaganja niti da donosite odluke pod pritiskom. Oko 15. avgusta moguće su lijepe vijesti vezane za priliv novca, isplatu koju dugo čekate ili dodatni izvor zarade. Ipak, Mars u Raku može vas navesti na impulsivnu kupovinu, posebno kada su u pitanju dom ili porodica. Krajem mjeseca moguće je izdvajanje većeg iznosa za nešto što će vam se dugoročno pokazati kao dobra investicija.

Ljubav

Ako će neko ovog mjeseca naučiti koliko su razgovor i razumijevanje važni, to ste upravo vi. Mars u Raku pojačava emotivne reakcije, pa ćete biti mnogo osjetljiviji nego što ćete željeti da priznate. Pomračenje Sunca 12. avgusta može da bude prelomni trenutak, što kod stabilnih parova može da donese zajednički život, vjeridbu ili početak zajedničkog projekta. Slobodni Ovnovi biće primijećeni gdje god da se pojave. Moguće je novo poznanstvo preko prijatelja, na koncertu ili nekom većem događaju. Osoba koja ulazi u vaš život ima izraženu harizmu i neće skrivati da joj se dopadate. Posebno zanimljiv period traje od 12. do 18. avgusta, kada pomračenje može da spoji dvoje ljudi koji će kasnije imati veoma važnu ulogu jedno u životu drugog.

Zdravlje

Mars u Raku može da vam poveća nivo stresa tokom čitavog mjeseca. Napetost će se najviše odraziti na želudac i varenje, pa izbjegavajte tešku i masnu hranu. Ukoliko budete patili od zdravstvenih tegoba neko duže vrijeme, obavezno posjetite ljekara. Retrogradni Neptun upozorava da ne ignorišete simptome koji se ponavljaju. Moguće su tegobe poput nesanice, umora, glavobolje izazvane napetošću ili problema sa varenjem. Što više budete usporili tempo pred kraj mjeseca, to ćete se osjećati bolje.

BIK

Novac

Finansijska situacija tokom avgusta postepeno će vam se popravljati, iako ćete se početkom mjeseca osjećati kao da novac dolazi sporije nego što ste očekivali. Retrogradni Uran savjetuje da budete oprezni sa većim kupovinama i da ne vjerujete obećanjima o brzoj zaradi, čak iako vam to priča neko kome istinski vjerujete. Sredinom mjeseca moguće je prijatno iznenađenje kroz bonus, vraćen dug ili dodatni prihod. Druga polovina avgusta odlična je za pravljenje dugoročnog plana štednje ili ulaganja. Krajem mjeseca konačno ćete uspjeti da uspostavite bolju kontrolu nad troškovima i osjećaćete se mnogo sigurnije.

Ljubav

Ako ste posljednjih mjeseci imali osjećaj da se vi i partner vrtite u krug oko istih tema, avgust donosi priliku da to konačno promijenite. Venera u Vagi od 6. avgusta omekšava atmosferu između vas. Međutim, Mars u Raku od 11. avgusta zauzetima donosi pojačanu emotivnost, pa je najvažnije da ne ćutite o stvarima koje vam smetaju. Pomračenje Sunca 12. avgusta pokreće pitanja doma i porodice, može da se pokrene razgovor o renoviranju ili kupovini stana ili o upoznavanju porodice. Ako ste dugo sami, avgust vam donosi potpuno drugačiju energiju. Nećete juriti ljubav, ali će baš zato ona pronaći vas putem posla ili fakulteta. Osoba kojoj ćete privući pažnju vjerovatno neće odgovarati vašem “idealnom tipu”, već će biti iz drugog grada ili neko ko djeluje hladno na prvi pogled.

Zdravlje

Tokom avgusta bićete fizički jači nego prethodnih mjeseci, ali će vas psihički umor sustizati mnogo brže nego do sada. Retrogradni Saturn upozorava vas da ne ignorišete potrebu za odmorom, nemojte čekati da vas tijelo na silu natjera da stanete. Najosjetljiviji mogu da budu vrat, ramena, kičma, štitna žlijezda ili hormone, a Mars u Raku može da donese i stomačne tegobe izazvane stresom. Kraj mjeseca odličan je za promjenu ishrane, uvođenje fizičke aktivnosti ili rješavanje zdravstvenog problema koji već duže vrijeme trpite.

BLIZANCI

Novac

Ako budete mudro raspolagali novcem, avgust može da vam donese više prilika za zaradu nego što ste očekivali. Konjunkcija Merkura i Jupitera oko 15. avgusta donosi i mogućnost većeg priliva novca ili veoma povoljnog finansijskog dogovora. Ipak, zbog retrogradnog Neptuna, izbjegavajte sumnjive ponude i ulaganja koja zvuče predobro da bi bila istinita. Tokom druge polovine mjeseca, mogli biste da izdvojite više novca za putovanja ili edukaciju, koja će vam mnogo značiti u predstojećim mjesecima. Ako budete disciplinovani, ovaj mjesec ćete završiti sa boljom finansijskom slikom nego što ste ga započeli.

Ljubav

Ako ste posljednjih mjeseci mnogo toga prećutali partneru, ovog mjeseca ćete shvatiti da iskren razgovor nema zamjenu. Pomračenje Sunca 12. avgusta može da vam donese i važne razgovore o zajedničkoj budućnosti. Krajem mjeseca, ako posao počne da oduzima sve vaše vrijeme, partner bi mogao da se osjeti zapostavljeno. Ako uspijete da pronađete prostor jedno za drugo, veza će vam postati mnogo stabilnija nego na početku mjeseca. Slobodni će tokom cijelog mjeseca biti društveni, komunikativni i puni energije, a komplimenti će stizati sa svih strana. Novu ljubav upoznajete na kraćem putovanju ili u izlasku. Veoma je moguće da ćete prvo razviti prijateljski odnos, a tek kasnije shvatiti da između vas postoji jaka privlačnost. Kraj avgusta donosi priliku za ozbiljniji odnos, ali samo ako budete iskreni prema sebi i ne budete igrali igre “toplo-hladno”.

Zdravlje

Tokom avgusta, vaš najveći izazov neće biti fizička snaga, već mentalni umor. Preuzećete na sebe više obaveza nego što realno možete da završite, pa su mogući nesanica, napetost, glavobolje, pad koncentracije i osjetljivost disajnih puteva. Mars u Raku može da pojača stres koji će se odraziti na želudac i varenje, posebno ako preskačete obroke ili jedete u hodu. Retrogradni Neptun savjetuje da budete oprezni sa lijekovima i suplementima – ne eksperimentišite na svoju ruku i bez potrebe. Od druge polovine mjeseca, kada Merkur uđe u Djevicu, lakše ćete uspostaviti zdraviju rutinu. Idealno je vrijeme za više sna, redovnu fizičku aktivnost i organizovaniji način života.

RAK

Novac

Mjesečni horoskop za avgust 2026. donosi i ulazak Marsa u vaš znak koji donosi i ogroman nalet motivacije koji će vam pomoći da poboljšate svoju finansijsku situaciju i pronađete nove izvore prihoda. Iako će novac dolaziti, i troškovi će vam biti nešto veći, naročito oni vezani za dom, porodicu ili lične potrebe. Sredina mjeseca donosi vam i mogućnost dodatne zarade ili isplate koju ste dugo očekivali. Retrogradne planete savjetuju da izbjegavate pozajmice i nepromišljene finansijske rizike, makar u prvoj polovini mjeseca. Kraj avgusta je sjajno vrijeme za pravljenje plana štednje i donošenje odgovornih odluka koje će vam donijeti veću sigurnost u narednom periodu.

Ljubav

Od zauzetih, zvijezde traže da budu potpuno iskreni. Mars u vašem znaku pojačava emocije do maksimuma, pa će čak i partner primjećivati da reagujete burnije nego ranije. Nemojte da potiskujete ono što vas tišti! Ako je vaša veza stabilna, ovo može da vam bude jedan od najljepših mjeseci ove godine, sa mnogo razgovora o budućnosti. Pomračenje Sunca 12. avgusta donosi i osjećaj sigurnosti i želju da gradite nešto trajno. Krajem mjeseca, kada Merkur pređe u Djevicu, komunikacija postaje mnogo mirnija, a partner će mnogo lakše razumjeti ono što već dugo pokušavate da mu objasnite. Slobodnim Rakovima, Mars će probuditi potrebu za pravim emocijama. Više ne želite površne odnose. Ako vam se neko dopadne, željećete da odmah znate na čemu ste. Najveće šanse za novo poznanstvo postoje tokom kraćeg putovanja. Retrogradni Pluton može da vrati i bivšu ljubav, ali ćete ovoga puta jasno vidjeti koliko ste se promijenili.

Zdravlje

Mars vam daje ogromnu fizičku energiju i osjećaj da možete da postignite baš sve što vam padne na pamet, pa se značajno povećava i mogućnost da se preforsirate. Najosjetljiviji na stres u ovom periodu su želudac, digestivni sistem, mišići i krvni pritisak. Retrogradni Neptun savjetuje da ne ignorišete umor. Ako primijetite da lošije spavate, postajete razdražljivi ili vas često boli stomak, to će biti znak da morate da usporite. Boravak pored vode, šetnje i više sna biće najbolji način da sačuvate energiju.

LAV

Novac

Za vaš znak, avgust je jedan od finansijski najznačajnijih mjeseci za u 2026. godini. Pomračenje Sunca u vašem znaku 12. avgusta može da označi početak perioda u kojem ćete mnogo lakše dolaziti do novih izvora prihoda ili unosnih prilika. Sredinom mjeseca moguće su isplate, bonus ili ponuda koja će dugoročno poboljšati vašu finansijsku situaciju, iako to niste očekivali. Ipak, retrogradni Saturn savjetuje vas da ne trošite novac impulsivno i da izbjegavate rizična ulaganja. Krajem mjeseca mogući su veći izdaci vezani za dom, putovanje ili kupovinu vrednije stvari, ali će se pokazati kao opravdani, pa nemojte dugo žaliti za potrošenim novcem. Ako budete razmišljali dugoročno, uspjećete da postavite mnogo stabilnije finansijske temelje. Avgust je odličan mjesec za planiranje većih ulaganja koje želite da realizujete do kraja godine.

Ljubav

Za zauzete, ovaj mjesec može potpuno da promijeni tok veze. Pomračenje Sunca u vašem znaku donosi priliku da sa partnerom otvorite novo poglavlje i donesete odluke koje ste dugo odlagali. Venera u Vagi doprinosi boljoj komunikaciji i vraća romantiku u odnos, pa ćete lakše rješavati nesporazume. Ukoliko je bilo tenzije tokom prethodnih mjeseci, sada ćete pronaći zajednički jezik. Krajem mjeseca osjećaćete da ste vi i partner ponovo pravi tim. Slobodnima avgust donosi mnogo prilika za nova poznanstva i gotovo je nemoguće da ostanete neprimijećeni zbog svoje harizme. Posebno zanimljiv period očekuje vas oko sredinom mjeseca, kada je moguć sudbinski susret. Neko će vas osvojiti iskrenošću i energijom, a odnos može vrlo brzo postati ozbiljniji nego što očekujete. Moguće je poznanstvo u izlasku, na putovanju ili preko prijatelja.

Zdravlje

Tokom većeg dijela mjeseca imaćete dovoljno energije, ali će biti važno da ne pretjerujete sa obavezama kako se ne biste preforsirali. Mars u Raku može da donese povremeni pad energije ako zanemarite odmor i kvalitetan san. Obratite pažnju na srce, leđa i krvni pritisak, posebno ako ste pod većim stresom. Više vremena provedenog u prirodi ili na odmoru pozitivno će uticati na vaše raspoloženje. Kraj avgusta donosi vam dugoočekivani osjećaj većeg balansa i psihičke stabilnosti. Ako planirate da uvedete zdravije navike, druga polovina mjeseca biće idealna za to. Slušajte svoje tijelo i nemojte ignorisati znakove umora.

DJEVICA

Novac

Avgust počinje nešto sporijim tempom za vaš znak kada su finansije u pitanju, pa je moguće da ćete imati utisak da novac dolazi sporije nego što ste planirali. Ipak, to je samo prolazna faza koju donose retrogradni Saturn i Pluton, koji od vas traže više strpljenja i promišljenosti. Poslije 15. avgusta, situacija se postepeno popravlja, a ulazak Merkura u vaš znak 25. avgusta donosi odlične prilike za dodatnu zaradu ili povoljnu finansijsku odluku u samom fotofinišu mjeseca. Moguća je isplata koju ste dugo čekali ili bonus koji će vas prijatno iznenaditi. Izbjegavajte rizična ulaganja i ne pozajmljujte novac bez dobrog razloga. Kraj mjeseca donosi veću sigurnost i osjećaj da konačno držite svoje finansije pod kontrolom. Sve što budete planirali sada, moglo bi da vam donese odlične rezultate tokom jeseni.

Ljubav

Kod zauzetih, odnos sa partnerom ovog mjeseca ulazi u mnogo mirniju fazu nego u prethodnom periodu. Biće više iskrenih razgovora ali i manje nesporazuma, pa ćete lakše rješavati sve ono što vas je ranije opterećivalo. Pun Mjesec i pomračenje u Ribama 28. avgusta mogu da donesu važnu odluku o zajedničkoj budućnosti ili promijeni u vašem odnosu. Partner će više cijeniti vašu podršku i razumijevanje, a vi ćete imati osjećaj da vas konačno sluša, što će znatno uticati na osjećaj povjerenja koji toliko dugo gradite. Slobodne ljubav ovog mjeseca pronalazi kada to najmanje očekuju. Nova poznanstva najvjerovatnije dolaze preko posla, fakulteta ili svakodnevnih obaveza. Privući će vas osoba koja djeluje ozbiljno, smireno i pouzdano, a odnos će se razvijati postepeno. Nemojte previše analizirati svaki detalj – nekada je dovoljno da poslušate intuiciju kako biste ovaj mjesec označili kao početak stabilne i zrele ljubavne priče.

Zdravlje

Organizam će vam jasno pokazati koliko su zdrave navike važne. Idealno je vrijeme da promijenite ishranu, uvedete više fizičke aktivnosti ili riješite zdravstveni problem koji dugo odlažete. Moguća je posebna osjetljivost jetre ili imuniteta, posebno u prvoj polovini mjeseca, pa je ovaj mjesec odličan period i za preventivne preglede. Ne dozvolite da vas svakodnevni stres iscrpi više nego što je potrebno. Više sna i redovniji ritam donijeće vam primetno više energije. Kraj avgusta donosi i osjećaj fizičke i psihičke stabilnosti.VAGA

Novac

Mjesečni horoskop za avgust 2026. donosi i ulazak Venere u vaš znak 6. avgusta, pa vam predstoji značajno povoljniji period za finansije i odličnu mogućnost da lakše ostvarite svoje planove. Put do vas novac može da pronađe kroz saradnje, kreativne projekte ili pomoć osobe koja vjeruje u vaše sposobnosti. Sredina mjeseca posebno je povoljna za pregovore, potpisivanje ugovora i rješavanje finansijskih pitanja. Ipak, oko 21. avgusta izbjegavajte impulsivne kupovine i nepotrebne troškove, jer biste kasnije mogli da zažalite. Retrogradni Uran može da donese i jedan pozamašan iznenadan izdatak, ali ne paničite, jer ćete ga uspješno prevazići. Kraj mjeseca donosi vam veću finansijsku sigurnost i mogućnost da počnete da štedite za nešto što vam je važno. Pametno planiranje sada će vam se višestruko isplatiti.

Ljubav

Zvijezde tokom avgusta zauzetim Vagama donose mnogo više romantike, nježnosti i lijepih trenutaka sa partnerom. Lakše ćete razgovarati o svemu što vas muči, pa će nesporazumi brzo ostajati iza vas. Oko 21. avgusta, moguće su manje rasprave zbog obaveza ili nedostatka vremena, ali ne brinite, jer one neće ostaviti ozbiljnije posljedice. Partner će imati više razumijevanja za vaše potrebe nego ranije. Slobodni upoznaju novu osobu preko prijatelja ili društvenih mreža, a ona će vam odmah jasno dati do znanja da želi ozbiljnije i dublje da vas upozna. Iako ćete i vi željeti isto, nemojte odmah žuriti sa odlukama, već pustite da se odnos razvija prirodnim tempom. Polako ostavite prošlost iza vas, jer se pred vama otvara potpuno novo ljubavno poglavlje koje bi moglo dugo da potraje.

Zdravlje

Ovog mjeseca, biće vam potrebno mnogo više odmora nego što mislite. Obratite pažnju na ravnotežu između poslovnih obaveza i slobodnog vremena kako ne biste iscrpili organizam. Osjetljiviji mogu biti bubrezi, hormoni i donji dio leđa. Više kretanja i boravak u prirodi pozitivno će uticati na vaše raspoloženje. Ne zanemarujte sitne simptome koje vam tijelo šalje! Kraj avgusta donijeće vam mnogo više energije i bolje opšte stanje, ali samo ako budete razmišljali o svom zdravlju i ne budete se štedjeli na snu.

ŠKORPIJA

Novac

Sa avgustom, dolaze vam i stabilnije finansije nego u prethodnom periodu, ali je i dalje potrebno da pažljivo planirate svaki veći trošak. Moguća je nova poslovna prilika koja će tek tokom narednih mjeseci početi ozbiljnije da vam donosi zaradu. Sredinom mjeseca, mogli biste da riješite pitanje duga, kredita ili zaostale isplate. Izbjegavajte pozajmljivanje novca i rizične investicije, posebno pred kraj mjeseca. Pomračenje Mjeseca može da donese i važnu odluku koja će dugoročno poboljšati vašu finansijsku situaciju. Ako budete disciplinovani, avgust završavate sa osjećajem veće sigurnosti. Sve što sada započnete, ima potencijal da bude veoma isplativo u narednim mjesecima.

Ljubav

Mars pojačava emocije i strast, što zauzetima u vezu donosi i više ljubomore ili tvrdoglavosti. Partner će željeti više pažnje, pa pokušajte da pronađete vrijeme jedno za drugo, uprkos obavezama. Iskren razgovor pomoći će vam da riješite sve ono što vas je opterećivalo prethodnih mjeseci, a do kraja mjeseca ćete steći osjećaj da zajedno možete da prevaziđete apsolutno svaki izazov. Ne dozvolite da sitnice pokvare ono što ste dugo gradili. Pred slobodnima je veoma zanimljiv ljubavni mjesec. Privući će vas osoba koja je harizmatična, misteriozna i puna samopouzdanja, čija će vas interesovanja potpuno iznenaditi. Ne zatvarajte se zbog loših iskustava iz prošlosti, već ih ostavite iza sebe jednom za svagda. Vjerujte svom srcu, vodi vas u dobrom pravcu. Kraj mjeseca posebno je povoljan za ulazak u ozbiljniji odnos.

Zdravlje

Potrudite se da pronađete način da se oslobodite nagomilanog stresa ovog mjeseca. Moguća je posebna osjetljivost hormona, reproduktivnog sistema ili problema sa snom, ako budete previše opterećeni obavezama. Redovna fizička aktivnost pomoći će vam da sačuvate energiju, ali i da izbacite tenziju iz sebe. Više odmora i kvalitetniji san biće važniji nego inače, nemojte se štedjeti na uživanju. Kraj mjeseca donosi vam postepeni oporavak i bolje raspoloženje. Slušajte potrebe svog organizma.

STRIJELAC

Novac

Avgust vam donosi mogućnost da popravite finansijsku situaciju, iako će početak mjeseca biti nešto sporiji nego što biste željeli. Sredinom mjeseca otvaraju se nove prilike za dodatnu zaradu, posebno kroz saradnje, putovanja ili obrazovanje. Konjunkcija Merkura i Jupitera mogla bi da vam donese i odličnu poslovnu ili finansijsku vijest. Ipak, retrogradne planete savjetuju da izbjegavate nepotrebne rizike i velika ulaganja, makar u prvoj polovini mjeseca. Uz dobar plan i malo strpljenja, stabilnost je gotovo sigurna. Do kraja mjeseca, bićete znatno zadovoljniji finansijskom slikom nego tokom prethodnih mjeseci.

Ljubav

Partner će tokom avgusta željeti više vašeg vremena i pažnje, jer stiče osjećaj da vaše poslovne obaveze lako mogu da sputaju vašu vezu i stvore osjećaj udaljenosti. Iskreni razgovori biće nezamjenljivi i pomoći će vam da nađete zajedničku ravnotežu između poslovnog i orivatnog života. Iskoristite tu priliku prije nego što problemi postanu ozbiljniji. Druga polovina mjeseca donosi vam mir i više romantike. Mnogi zeuzeti Strijelčevi će razmišljati o putovanju ili važnom koraku u vezi, a pomračenje Mjeseca krajem avgusta pomoći će vam da jasno vidite šta želite od odnosa. Slobodni će tokom mjeseca imati mnogo prilika za flert. Privlačiće vas ljudi koji dijele vaša interesovanja i želju za avanturom, a jedno poznanstvo moglo bi veoma brzo da preraste u nešto ozbiljnije. Nemojte se vraćati na stare priče koje su odavno završene, prava osoba mogla bi se pojaviti baš onda kada joj se najmanje nadate.

Zdravlje

Tokom ovog mjeseca, najvažnije je da povedete više računa o odmoru i pravilnoj ishrani. Moguća je osjetljivost jetre, kukova ili otežano varenje, ako budete živjeli previše ubrzanim tempom. Boravak u prirodi i fizička aktivnost pozitivno će uticati na vaše raspoloženje. Nemojte zanemarivati umor jer bi se mogao nagomilati. Kraj avgusta donosi više energije i bolju kondiciju, ali, do tad, posvetite više pažnje sebi nego tuđim problemima.

JARAC

Novac

Avgust od vas traži da se naoružate strpljenjem i da ne očekujete brze rezultate kada su finansije u pitanju. Retrogradni Saturn, vaš vladar, podsjeća vas da se najveća sigurnost gradi postepeno, pa će svaki pažljivo isplaniran potez imati dugoročnu vrijednost. Sredinom mjeseca, moguće su dobre vijesti vezane za isplatu, bonus ili priliku za dodatnu zaradu. Iako će biti nekoliko neplaniranih troškova, uspjećete da ih držite pod kontrolom zahvaljujući dobroj organizaciji, pa se za njih ne brinite. Druga polovina avgusta odlična je za štednju, ulaganje u znanje ili planiranje većih finansijskih ciljeva. Izbjegavajte rizične investicije i ne pozajmljujte novac bez ozbiljnog razloga. Kraj mjeseca donosi sa sobom osjećaj stabilnosti i veću sigurnost u sopstvene finansijske odluke.

Ljubav

Zvijezde vas ovog mjeseca podsjećaju da nijedna veza ne može da funkcioniše samo na temeljima odgovornosti i svakodnevnih obaveza. Partner će željeti više pažnje, nježnosti i zajedničkog vremena, a u pronalaženju zajedničkoj jezika će vam posebno pomoći pomračenje Mjeseca krajem avgusta. Venera u Vagi donosi priliku da otvoreno razgovarate o planovima za budućnost i riješite ono što vas je opterećivalo, iskoristite tu priliku! Oko druge polovine mjeseca, moguće su manje rasprave zbog različitih prioriteta, ali će se strasti brzo smiriti. Pred slobodnima je mjesec u kojem bi mogli da upoznaju osobu koja će ih osvojiti ozbiljnošću i zrelošću. Nije isključeno da se poznanstvo dogodi preko posla, fakulteta ili zajedničkih prijatelja. Veza se neće razvijati naglo, ali će od samog početka imati potencijal za nešto trajno. Prošlost će polako gubiti značaj i bićete spremni da otvorite novo poglavlje. Ne plašite se da pokažete emocije – neko će umjeti da ih cijeni.

Zdravlje

Tokom avgusta, najvažnije će biti da pronađete dovoljno vremena za odmor. Retrogradni Saturn može da donese osjećaj umora ako na sebe budete preuzimali previše obaveza. Obratite pažnju na kosti, zglobove, kičmu i držanje tijela. Redovno kretanje i istezanje pomoći će vam da se osjećate mnogo bolje. Ne zanemarujte sitne simptome koje već duže osjećate, već se posvetite njihovom rješavanju. Kraj mjeseca donosi vam postepeni oporavak energije i bolje raspoloženje. Više sna biće vaš najbolji saveznik, pa se ne štedite na njemu.

VODOLIJA

Novac

Avgust će biti posebno poučan za vaš znak, jer donosi promjene koje će vas natjerati da drugačije gledate na novac i prioritete. Retrogradni Uran može da bude mač sa dve oštrice, pa može da donese i iznenadne troškove, ali i neočekivanu priliku za dodatnu zaradu. Sredinom mjeseca moguće su dobre vijesti vezane za finansije ili uspješan dogovor koji će vam donijeti veću sigurnost u narednim mjesecima. Budite oprezni sa impulsivnim kupovinama, posebno pred kraj mjeseca. Ako planirate veće ulaganje, sačekajte da prvo provjerite sve detalje. Druga polovina avgusta povoljna je za planiranje budžeta i dugoročnu štednju. Ako sada donesete pametne odluke, plodovi će vas čekati već sa početkom jeseni.

Ljubav

Venera u Vagi unosi mnogo više sklada i razumijevanja u vaš odnos sa partnerom. Oboje ćete biti spremni na kompromis, što će vam oboma i prijati. Ako je bilo zahlađenja ili nesporazuma, avgust donosi priliku da ih ostavite iza sebe. Iskrenost će biti ključ uspjeha, čak i kada teme budu ozbiljne, posebno sa pomračenjem Mjeseca koji će vam pomoći da jasnije sagledate šta oboje želite od odnosa. Pred slobodnim Vodolijama vama je mjesec pun zanimljivih susreta i neočekivanih poznanstava. Ljubav može da dođe preko interneta, putovanja, prijatelja ili sasvim slučajnog susreta. Posebno će vas privlačiti osobe koje su inteligentne, duhovite i drugačije od svih koje ste ranije upoznali. Nemojte se iznenaditi ako prijateljstvo počne da prerasta u nešto više. Kraj avgusta donosi priliku za odnos koji će se razvijati prirodno i bez pritiska.

Zdravlje

Važno je da pronađete način da smanjite svakodnevni stres i napetost ovog mjeseca. Najosjetljiviji mogu da budu upravo nervni sistem i cirkulacija, a kvalitet sna će odigrati najznačajniju ulogu u vašem opštem zdravlju. Nemojte zanemarivati potrebu za odmorom čak i kada imate mnogo obaveza. Boravak u prirodi, šetnje i fizička aktivnost pomoći će vam da se osjećate stabilnije. Izbjegavajte pretjerivanje sa kofeinom i neredovan ritam spavanja. Takođe, ne zanemarujte ni psihički mir – on će biti podjednako važan kao i fizičko zdravlje.

RIBE

Novac

Mjesečni horoskop za avgust 2026. godine vam donosi završetak jednog finansijskog ciklusa i početak mnogo stabilnijeg perioda, nakon izvjesnog vremena patnje. Retrogradni Neptun vas podstiče da realnije sagledate svoje troškove i da ne vjerujete obećanjima o lakoj zaradi. Sredinom mjeseca, moguća je isplata koju dugo očekujete ili prilika da povećate prihode kroz novi angažman, pa iskoristite to kvalitetno. Pomračenje Mjeseca u vašem znaku 28. avgusta može da donese važnu odluku koja će dugoročno poboljšati vašu finansijsku sigurnost. Izbjegavajte impulsivne kupovine i pažljivo planirajte veće troškove, kako ne biste kasnije gorko zažalili. Kraj mjeseca donosi i osjećaj da konačno imate bolju kontrolu nad novcem.

Ljubav

Avgust će biti jedan od najvažnijih ljubavnih mjeseci u ovoj godini. Pomračenje Mjeseca u vašem znaku može da donese i odluku koja će potpuno promijeniti vaš odnos sa partnerom. Kod stabilnih parova, to može da bude razgovor o zajedničkom životu, vjeridbi ili proširenju porodice, dok će oni koji imaju duže probleme konačno morati da ih riješe. Ipak, nije sve tako crno. Partner će imati više razumijevanja za ono kroz šta prolazite, pa kraj mjeseca donosi osjećaj emotivnog rasterećenja i mnogo veću bliskost. Pred slobodnim Ribama je mjesec sudbinskih susreta i velikih emotivnih promena. Moguće je da upoznate osobu sa kojom ćete odmah osjetiti posebnu povezanost, kao da se poznajete mnogo duže. Istovremeno, pojedinim Ribama mogao bi se javiti neko iz prošlosti, ali ćete ovog puta mnogo jasnije znati da ta priča ima budućnost, ukoliko i dalje gajite emocije prema toj osobi. Kraj avgusta posebno je povoljan za početak ozbiljne veze, nemojte se plašiti da otvorite srce jer vas očekuju lijepa iznenađenja,piše Mondo

Zdravlje

Pomračenje Mjeseca u vašem znaku čini vas osjetljivijim nego inače, pa će biti važno da dovoljno odmarate i ne ignorišete potrebe svog organizma. Obratite pažnju na imunitet, stopala, hormone i kvalitet sna. Retrogradni Neptun može da pojača umor ako preuzmete na sebe više obaveza nego što možete da iznesete. Boravak pored vode, meditacija ili vrijeme provedeno u prirodi pomoći će vam da vratite unutrašnji mir. Redovnija ishrana i više sna brzo će se pozitivno odraziti na vaše raspoloženje. Slušajte svoju intuiciju – ovog mjeseca ona će biti vaš najbolji vodič.

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