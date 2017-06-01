Sladić najavio kratko osvježenje u BiH pa povratak vrućina

Padaju temperaturni rekordi širom Starog kontineta, a požari bjesne ponajviše u Francuskoj i Španiji.

Najpoznatiji bosanskohercegovački meteorolog Nedim Sladić najavio je slične vremenske prilike i u narednim danima uz blago odstupanje.

“Novi, peti val vrućine ponovo trebaju očekivati Francuska, Velika Britanija i zemlje Beneluksa u drugoj dekadi augusta.

U Bosni i Hercegovini malo i kratkotrajno će vrućina popustiti oko 08.08. na dan-dva, uz nastavak visokih temperatura zraka barem do Velike Gospe (15.08)”, napisao je Sladić,pišu Vijesti

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