Rada Manojlović pitala AI zašto ne pjeva na popularnim mjestima: Odgovor je surovo realan

Pjevačica Rada Manojlović otvoreno je govorila o ovogodišnjoj ljetnoj sezoni, ali i o tome zašto je publika ovog ljeta gotovo uopće nije imala priliku vidjeti na popularnim crnogorskim ljetovalištima.

Naime, Rada je priznala da je tokom cijele sezone niko nije zvao da nastupa na moru u Crnoj Gori, osim jednog kluba u Petrovcu.

U pokušaju da sama pronađe odgovor na pitanje zašto je nema na najpopularnijim mjestima na kojima nastupaju brojne njene kolegice i kolege, Rada je odlučila pitati – vještačku inteligenciju.

– Pitala sam vještačku inteligenciju zašto ja ne pjevam tamo gdje svi nastupaju, na popularnim mjestima, a on mi je odgovorio da oni nastupaju tamo jer imaju dobre menadžere i marketing, a ja samo narod. I to je definitivno tačno – iskrena je bila Rada.

Dodala je da sve radi sama, bez menadžera, te da ljudi na njene nastupe dolaze isključivo zbog nje i muzike koju izvodi.

Pjevačica se osvrnula i na navode da njene kolegice loše prolaze na crnogorskom primorju.

– Znaš kako, bolje biti prvi u selu nego posljednji u gradu. Ja uvijek idem linijom manjeg otpora… Tamo gdje nema konkurencije, tamo sam ja, tamo gdje svi hrle da odu, mene nema. Evo, ovdje u Petrovcu nema nikog – rekla je Rada.

Iako je tokom ljeta imala više od deset prepunih nastupa na gradskim trgovima i u klubovima, mediji se i dalje najviše bave njenim pjevanjem pod šatorom.

– Pa je l’ sam ti rekla da će uskoro svi pod šator. Ako su pametni, treba se držati šatora, ja se toga držim – poručila je Rada kroz smijeh.

Priznala je da joj je istovremeno i krivo i drago što su upravo te vijesti najčitanije, ali smatra da narod voli njenu iskrenost.

Za razliku od brojnih estradnih zvijezda koje tokom ljeta uživaju na luksuznim plovilima, Rada ističe da je njena realnost potpuno drugačija.

– Ma ne. Ne treba meni jahta, mi smo sirotinja, običan narod, ja tražim bikove, šatore… Da ne budem lažno skromna, ali ja stvarno mislim da sam kao Ćana, Vendi, Vera Matović. Estrada za sebe. Nemam menadžera, radim sama, idem okolnim putevima, sve suprotno od onog što je estrada. Prkosim svim pravilima. Ali jednostavno, ono što je uvijek uz mene su ljudi. To će uvijek trajati – rekla je pjevačica.

Rada se osvrnula i na svoj nedavni nastup sa Gogom Sekulić u Splitu, koji je održan u okviru velikog spektakla borbe bikova.

Posebno su je nasmijali medijski naslovi u kojima se nagađalo čiji će bikovi odnijeti pobjedu.

– Jao, pročitala sam naslov “čiji će bikovi pobijediti”, umrla sam od smijeha. Mi nemamo bikove, mi samo pjevamo. Ali kad sam vidjela imena bikova, Jelenko, Medenko, Svemirac… E, taj Svemirac me zanima – našalila se Rada Manojlović u intervjuu s Božom Dobrišom.

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