UEFA žestoko kaznila Izraelce

Evropska fudbalska federacija odlučila je da izraelski klub narednu domaću utakmicu u evropskim takmičenjima odigra bez prisustva publike, uz novčanu kaznu od 40.000 eura.

Kazna je uslijedila nakon što su navijači Maccabija koristili pirotehnička sredstva tokom susreta sa Sheriffom, odigranog prošle sedmice u gruzijskom Batumiju.

To znači da će Maccabi u četvrtak protiv CSKA Sofije, također u Batumiju, igrati bez podrške svojih navijača.

Zbog sigurnosne situacije u Izraelu, reprezentacija te zemlje i izraelski klubovi od oktobra 2023. godine domaće utakmice u UEFA-inim takmičenjima igraju na neutralnim terenima,pišu Vijesti

Na utakmici protiv Sheriffa na stadionu je bilo svega 1.012 gledalaca, ali je UEFA ocijenila da je upotreba pirotehnike ozbiljno narušila sigurnosne propise, zbog čega je izrekla hitnu disciplinsku mjeru.

Maccabi i CSKA Sofia sastaju se u četvrtak od 18 sati po našem vremenu.

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