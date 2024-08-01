Politički potres pred Mundijal 2030. godine, Maroko se našao pod pritiskom

Španska politička stranka Sumar pokrenula je inicijativu kojom traži preispitivanje uloge Maroka u organizaciji Svjetskog prvenstva 2030. godine.

Prijedlog zakona predat je Kongresu nakon migrantske krize u Seuti, a njegovi potpisnici navode da postoje ozbiljne sumnje u poštivanje ljudskih prava i međunarodnih obaveza.

Zahtjev upućen FIFA-i

Sumar od španske vlade traži da se obrati FIFA-i, Španskom fudbalskom savezu (Real Federación Española de Fútbol) i portugalskim vlastima kako bi bio analiziran sadašnji model zajedničkog domaćinstva.

U obrazloženju se navodi da organizacija Mundijala uključuje javni novac, državne garancije, velika infrastrukturna ulaganja i međunarodni ugled zemalja domaćina. Zbog toga, prema stavu predlagača, sve uključene države moraju kontinuirano poštovati ljudska prava i demokratske principe.

Stranka zahtijeva i nezavisnu procjenu rizika za ljudska prava u zemljama domaćinima. Izvještaj bi trebao biti javan i dostavljen španskom Kongresu u roku od šest mjeseci.

Posebno bi se razmatrao utjecaj događaja na granici u Seuti, kao i mogućnost dodatnih mjera ukoliko budu utvrđena teška kršenja preuzetih međunarodnih obaveza.

Sumar želi da FIFA promijeni i postupak dodjele velikih takmičenja, uključujući mogućnost naknadnog oduzimanja domaćinstva državi koja ozbiljno prekrši pravila o ljudskim pravima.

Sličan potez u Portugalu

Pritisak na Maroko pojavio se i u Portugalu, trećem domaćinu Svjetskog prvenstva. Ekološka stranka Livre poslala je pismo portugalskoj vladi i nacionalnom fudbalskom savezu sa zahtjevom da se ponovo razmotri učešće afričke države.

Livre tvrdi da su događaji u Seuti pokazali kako više ne postoje dovoljne političke, sigurnosne i diplomatske garancije za nastavak zajedničke organizacije Španije, Portugala i Maroka.

Portugalska stranka, koja u parlamentu ima šest zastupnika, službeno je zatražila novu procjenu marokanskog statusa domaćina Mundijala 2030.

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