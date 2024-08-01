Navijači čekali Alajbegovića, Spaleti ipak povukao drugačiji potez

Kerim Alajbegović još će morati sačekati na prve minute u dresu Juventusa, iako je s ekipom doputovao na ljetnu turneju po Aziji i Okeaniji.

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine neće nastupiti u prijateljskoj utakmici protiv Čelsija (Chelsea), koja se danas igra u Hong Kongu.

Susret će s tribina pratiti i francuski napadač Randal Kolo Muani, još jedno veliko pojačanje torinskog kluba u ovom prelaznom roku.

Juventus ne želi žuriti

Alajbegović i Kolo Muani tek su se priključili novim saigračima, zbog čega ih trener Lučano Spaleti (Luciano Spalletti) nije želio prerano izložiti takmičarskim naporima.

Obojica trenutno treniraju odvojeno od ostatka ekipe i rade prema posebno pripremljenom kondicijskom programu.

Stručni štab želi ih postepeno dovesti u optimalno fizičko stanje, upoznati s taktičkim zahtjevima i smanjiti rizik od povreda mišića na početku priprema.

Njihovi prvi nastupi u crno bijelom dresu očekuju se na nekoj od narednih pripremnih utakmica.

Snažan tim protiv Čelsija

Spaleti je i bez dvojice pojačanja na teren poslao veoma jak sastav. Na golu je Di Gregorio, dok odbranu čine Kalulu, Gati (Gatti), Keli (Kelly) i Čelik (Celik).

U veznom redu počinju Lokateli (Locatelli), Daglas Luiz (Douglas Luiz) i Mireti (Miretti), dok će prema protivničkom golu djelovati Boga, Kambijaso (Cambiaso) i Milik.

Utakmica koja se igra u Hong Kongu počinje u 13:30 sati po našem vremenu.

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