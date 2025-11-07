Stručnjak iz Hrvatske će preuzeti reprezentaciju BiH: Na Eurobasketu vodio Belgiju

Dario Đerđa bio trebao biti novi selektor košarkaške reprezentacije BiH, potvrđeno je nezvanično za portal “Avaza” iz nekoliko izvora.

Odluka još nije zvanično objavljena, a to bi se trebalo desiti do kraja sedmice.

Riječ je o stručnjaku iz Hrvatske, a na nedavno okončanom Eurobasketu vodio je reprezentaciju Belgije.

Također, on ima i klupski angažman u ekipi Limoža, no iz kluba je dobio saglasnost da vodi ik reprezentaciju.

Tokom trenerske karijere ovaj stručnjak iz Zadra je kao asistent radio u ekipama Zagreba, Cibone, Urala, Šarleroe i reprezentacije Hrvatske.

Kao glavni trener je vodio ekipu Liježa, Ostendea i reprezentaciji Belgije.

