Stručnjak iz Hrvatske će preuzeti reprezentaciju BiH: Na Eurobasketu vodio Belgiju

Objavljeno prije 2 sata

Kao glavni trener je vodio ekipu Liježa, Ostendea i reprezentaciju Belgije, dok je aktuelni trener Limoža

Dario Đerđa bio trebao biti novi selektor košarkaške reprezentacije BiH, potvrđeno je nezvanično za portal “Avaza” iz nekoliko izvora.

Odluka još nije zvanično objavljena, a to bi se trebalo desiti do kraja sedmice.

Riječ je o stručnjaku iz Hrvatske, a na nedavno okončanom Eurobasketu vodio je reprezentaciju Belgije.

Također, on ima i klupski angažman u ekipi Limoža, no iz kluba je dobio saglasnost da vodi ik reprezentaciju.

Tokom trenerske karijere ovaj stručnjak iz Zadra je kao asistent radio u ekipama Zagreba, Cibone, Urala, Šarleroe i reprezentacije Hrvatske.

Kao glavni trener je vodio ekipu Liježa, Ostendea i reprezentaciji Belgije.


