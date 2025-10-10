LeBron Džejms propušta početak sezone zbog išijasa

Košarkaška zvijezda LeBron Džejms (LeBron James), saigrač Luke Dončića, propustit će početak svoje 23. sezone u sjevernoameričkoj NBA ligi zbog išijasa. Vijest su objavili brojni američki mediji, pozivajući se na osoblje njegovog tima Los Angeles Lakersa.

Četrdesetogodišnji Džejms ima problema s išijasom na desnoj strani leđa i, prema navodima ESPN-a i Athletica, ponovo će otići na ljekarski pregled za tri do četiri sedmice.

Zbog toga će propustiti početak sezone i gostovanje Lakersa protiv Golden State Warriorsa 21. oktobra.

Džejms je u četvrtak izostao s treninga ekipe, nakon što nije igrao ni na prve dvije pripremne utakmice, koje je također propustio i Dončić.

Četverostruki NBA prvak i rekorder po broju poena u historiji lige još nije odredio datum završetka svoje izuzetne i duge karijere, iako u decembru puni 41 godinu.

– Bez obzira na to kako će se stvari odvijati, veoma sam posvećen jer ne znam kada će sve to završiti. Iako je kraj blizu. Plamen održava živim moja ljubav prema igri, koja je nepromijenjena, kao i moja strast prema treninzima, koja je i dalje netaknuta – objasnio je Džejms krajem septembra.

