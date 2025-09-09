Odrastao u Sarajevu, igrao u Bosni, a sada je jedan od glavnih aduta Turske u velikim uspjesima na Eurobasketu

Džedi Osman je uz Alperena Šenguna i Šejna Larkina prvi adut Ergina Atamana na Eurobasketu.

Turska briljira na ovom prvenstvu, djeluju moćnije i od onih generacija s Omerom Ašikom i Hidom Turkogluom, a nakon ispadanja brojnih favorita uz Njemačku se nameću kao najveći favorit za zlato.

Već je i prolazak u polufinale najveći uspjeh nakon više od 20 godina, a upravo u svemu tome uloga Osmana je bitna.

Nije sporno da je Šengun prvo ime reprezentacije i da zbog njega igrači poput Jurtsevena i Serdara Šanlija moraju zjapiti na klupi, iako su vrhunski euroligaški igrači, no iskustvo Osmana, koji se praktično uvijek odazivao reprezentaciji i kada ništa nije išlo onako kako se očekivalo, je nešto što daje veliki doprinos.

Osman na ovom Eurobasketu bilježi 14,9 poena, 2,4 skokova i 1,6 asistencija po meču u prosjeku. Procenat iz igra mu je nevjerovatnih 52,4 posto, a za tri impresivnih 51,2 posto.

Doživio povredu

Riječ je o jednom all-arounderu, koji pokriva poziciju niskog krila, a redovno puni sve statističke kolone.

Jučer protiv Poljske je doživio povredu, zbog koje je Ataman bio izrazito zabrinut, jer je svjestan kakav je njegov doprinos, no srećom nije riječ o ozbiljnijoj povredi.

– Ima problem sa člankom. Džedi je želio da igra u posljednjoj četvrtini, ali sam vidio da je to previše rizično. Tako da je sada zaista teško komentarisati da li će igrati u polufinalu. Jedina dobra stvar za nas je što imamo tri dana do polufinala. A ako poznajem Džedija, sigurno će biti na terenu. Nadam se da će biti 100% spreman – prokomentirao je Ataman nakon meča.

Ipak, ono što je manje poznato o njemu je to da je odrastao u Sarajevu i da odlično priča naš jezik.

– Otac mi je iz Makedonije, ja sam rođen u Makedoniji, a mama je iz Novog Pazara. Živjeli smo devet godina u Sarajevu, u Bosni, poslije smo otišli za Tursku. Počeo sam karijeru u Rinu, pa sam poslije prešao u Bosnu. Super je bilo igrati za Bosnu – rekao je prije nekoliko godina Džedi Osman, kojem je u Bosni saigrač bio i njegov brat Džaner Osman, čija igračka karijera nije bila na nivou bratove. Njegov brat je nakon Bosne odigrao dvije sezone u Turskoj, a onda već s 24 godine završio karijeru u Sjevernoj Makedoniji.

Omladinske kategorije

Džedija je put nakon omladinskih kategorija Bosne vodio prema Efesu, gdje je nakon šest fenomalnih sezona otišao u NBA ligu. Šest sezona je proveo u Klivlendu, gdje je imao veoma dobre brojke, a onda još jednu u San Antoniju.

Prošlu sezonu je proveo upravo kod selektora Ergina Atamana u Panatinaikosu, gdje su ispali u polufinalu Eurolige od Fenerbahčea, a baš Osman je bio najbolji strijelac u tom meču s 22 poena.

Inače, Osman je i prije dvije godine boravio sa svojom suprugom Ebrom Šahin Osmani u Bosni i Hercegovini, tačnije u Mostaru i Sarajevu.

