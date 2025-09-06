Bivši reprezentativac BiH potpisao za Željezničar

Bivši reprezentativac BiH, Deni Milošević (30), novi je fudbaler Željezničara, a potpisao je ugovor do ljeta 2027. godine.

Deni Milošević je rođen 9. marta 1995. godine u belgijskom Luttichu. Prošao je omladinsku školu Standarda, a potom igrao za seniore, te belgijski Beveren. Na ljeto 2016. godine prelazi u Tursku. Pet godina je nosio dres Konjaspora, a potom je protekle četiri godine bio igrač Antalijaspora. Jednu sezonu je igrao na posudbi u Sakarjasporu.

Iza sebe ima bogato iskustvo. U turskoj Superligi nastupao je 193 puta, u Kupu Turske 27, u belgijskom prvenstvu 21 put, a igrao je i 15 utakmica u europskim takmičenjima.

Za A reprezentaciju BiH igrao je tri godine, ukupno 11 puta. Jedini gol za reprezentaciju je postigao upravo na Grbavici u pobjedi nad Armenijom od 2:0. Nosio je dres mlade reprezentacije BiH, te omladinskih selekcija Belgije.

Milošević će pojačati konkurenciju na pozicijama prednjeg veznog i krilnog igrača. Već danas se priključio ekipi i otputovat će na mini pripreme u Međugorje.

