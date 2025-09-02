Kamenjaš: Recept za Gruziju? Samo moramo pobijediti!

Košarkaši BiH došli su do druge pobjede, i to protiv najjačeg protivnika u grupi kojem je ovo bio prvi poraz na turniru.

Nakon ove velike pobjede za našu reprezentaciju, izjavu za medije je dao Kenan Kamenjaš.

“Velika pobjeda, svi smo sretni i radosni. Završila je utakmica, fokus i koncentracija se prebacuju na sljedeću utakmicu.

Drago mi je što smo došli do situacije da sami od sebe odlučujemo, da ne moramo večeras čekati rezultat utakmice Španija – Italija. Sljedeća utakmica protiv Gruzije je sve ili ništa.”

“Svaku utakmicu i BH Fanaticosi i naši navijači koji su došli u velikom broju su položili svaki ispit na svakoj utakmici,pišu Vijesti

Mi u prethodna dva meča to nismo pokazali, na kraju današnje utakmice smo i to njima poklonili i oni su to zaslužili. Sada će i nama biti lakše pripremati se za Gruziju sa pobjedom i psihološki boljim raspoloženjem.”

Govorio je i o narednoj utakmici koju igramo protiv Gruzije.

“Recept za Gruziju? 40 minuta utakmice, pobijediti utakmicu. Kako? Vidjet ćemo, samo moramo pobijediti.”

