Dončić izazvao paniku u Sloveniji pred Eurobasket, povrijedio ga je saigrač: Slovenija nastavlja nizati poraze

Košarkaška reprezentacija Slovenije doživjela je četvrti poraz u isto toliko pripremnih utakmica pred EuroBasket. Nakon dva poraza od Njemačke i jednog od Litvanije, danas su poraženi i od Latvije rezultatom 100:88.
Međutim, glavobolju Aleksandru Sekuliću nije zadao sam poraz nego povreda najveće slovenačke zvijezde Luke Dončića.
U prvom poluvremenu Dončić je bio najdominantniji igrač, a na poluvrijeme je otišao s učinkom od 26 poena, pet asistencija i četiri skoka.
Slovenija je u tim trenucima imala dva poena prednosti 52:50, a nakon samo četiri minute igre u drugom poluvremenu Dončića je morao napustiti igru zbog povrede.
Nakon duela s Mareksom Mejerisom, koji ga je odgurnuo, a nakon što je Luka pao na parket njegov saigrač Gregor Hrovat pao je preko njegove noge.
Slovenski kapiten je šepajući otišao do svlačionice s bolnim grimasama na licu.
Dončić se vratio se nekoliko minuta kasnije s ledenim oblogom na desnom koljenu. Kako je to izgledalo pogledajte u ovom linku.