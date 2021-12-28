Dončić izazvao paniku u Sloveniji pred Eurobasket, povrijedio ga je saigrač: Slovenija nastavlja nizati poraze

Košarkaška reprezentacija Slovenije doživjela je četvrti poraz u isto toliko pripremnih utakmica pred EuroBasket. Nakon dva poraza od Njemačke i jednog od Litvanije, danas su poraženi i od Latvije rezultatom 100:88.

Međutim, glavobolju Aleksandru Sekuliću nije zadao sam poraz nego povreda najveće slovenačke zvijezde Luke Dončića.

U prvom poluvremenu Dončić je bio najdominantniji igrač, a na poluvrijeme je otišao s učinkom od 26 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Slovenija je u tim trenucima imala dva poena prednosti 52:50, a nakon samo četiri minute igre u drugom poluvremenu Dončića je morao napustiti igru zbog povrede.

Nakon duela s Mareksom Mejerisom, koji ga je odgurnuo, a nakon što je Luka pao na parket njegov saigrač Gregor Hrovat pao je preko njegove noge.

Slovenski kapiten je šepajući otišao do svlačionice s bolnim grimasama na licu.

Dončić se vratio se nekoliko minuta kasnije s ledenim oblogom na desnom koljenu. Kako je to izgledalo pogledajte u ovom linku.

Facebook komentari