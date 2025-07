Nikola Jokić odbio potpisati ugovor s Denverom: Šta se krije iza te odluke

Nikola Jokić, trostruki MVP NBA lige, odbio je potpisati novi ugovor s Denver Nuggetsima.

Naime, njegov aktuelni ugovor važi do ljeta 2028. godine, a u ugovoru ima opciju da se odrekne posljednje godine ugovora vrijedne 63 miliona dolara i potpiše novi.

Čelnici Denvera ga žele zadržati u svojim redovima i nakon toga, te su mu ponudili trogodišnje produženje saradnje no srbijanski as je to odbio.

Naime, Denver je računao da će se Jokić odreći posljednje godine ugovora i potpisati novi ugovor do ljeta 2030. godine “težak” 212 miliona dolara, a on ga je odbio.

Prema CBA pravilima (kolektivni ugovor koji Udruženje igrača potpisuje s NBA ligom), Jokić će idućeg ljeta imati mogućnosti odreći se posljednje godine svog aktuelnog ugovora i potpisati četverogodišnji ugovor za čak 293 miliona dolara.

To znači, ne samo da bi Jokić zaradio 81 milion više, već bi i dobio dodatnu godinu ugovora koji bi mu istekao tek kad bi imao 36 godina i, sasvim sigurno, bi mogao potpisati još jedan unosan ugovor do kraja karijere.

