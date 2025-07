Prva omladinska košarkaška selekcija BiH ovog ljeta porazom počela EP

Nastup četiri omladinske selekcije BiH (muška i ženska U18, te muška i ženska U16) na Eruobasketima divizija B su bili pred otkazivanjem zbog nedostatka novca, no Vlada FBiH, Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona su osigurali potreban novac da naši mladi košarkaši i košarkašice igraju na takmičenjima.

Prva je s takmičenjem krenula ženska U18 selekcija koja se takmiči na Eurobasketu divizije B od 4. do 13. jula u Litvaniji, a u prvom susretu je poražena od Azerbejdžana rezultatom 83:81.

Najbolja košarkašica u našem sastavu je bila 17-godišnja Ena Šehović. Članica kluba Jumper iz Zenice je postigla 32 poena, najviše od svih igračica u prvom kolu.

Danas će naše košarkašice u 14:30 sati igrati protiv Islanda, a preostali protivnici izabranica Ognjenke Jovičić u grupi C su još Litavnija, Ukrajina i Kosovo.

Nakon nastupa juniorki, na teren će muška juniorska reprezentacija u Rumuniji od 25. jula do 3. augusta, muška kadetska od 7. do 16. augusta u Sjevernoj Makedoniji a ženska kadetska od 20. do 29. augusta u Turskoj.

