Džeko u videu otkrio privatne detalje: Šta ne bi uradio, čega se plaši…

Legendarni napadač nije dugo razmišljao kada je upitan ko je najpoznatija osoba iz njegovog rodnog Sarajeva. Bez dileme je izgovorio ime Dine Merlina.

Otkrio je i da mu je najdraži mjesec mart, jer tada slavi rođendan, dok je među bojama izdvojio svijetloplavu, koju smatra nepravedno zapostavljenom.Kada bi do kraja života morao jesti samo jedno jelo, izbor bi bio prilično jednostavan. Džeko bi se odlučio za maminu kuhinju, a posebno je izdvojio sarmu.

Ipak, jedan odgovor posebno je zanimljiv. Na pitanje koji mu je najljepši miris na svijetu, Džeko je odgovorio da je to miris pobjede nakon utakmice,pišu Vijesti

Otkrio je i da bi, da nije fudbaler, volio biti stručnjak za Formulu 1.

Posebnu pažnju privukao je njegov odgovor na pitanje na šta je najponosniji, a o čemu nikada ne govori javno. Džeko je kazao da su to male stvari i dobra djela koja čovjek učini za druge ljude, ali o kojima ne govori jer ih radi iskreno i od srca.

Na kraju je priznao i da ima strah od ekstremnih visina. Skok padobranom iz aviona ili bungee jumping, poručio je, ne bi isprobao ni za šta na svijetu.

Video je još jednom pokazao Džeku izvan terena, kao čovjeka kojem su porodica, jednostavne životne vrijednosti i iskrena ljudska djela važniji od javnog priznanja.

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