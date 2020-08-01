Helez potpisao otkaze pripadnicima OSBiH koji su veličali zločinca Mladića

Helez je ovim činom, kako kaže, jasno dao do znanja da veličanju presuđenih ratnih zločinaca nema mjesta u Oružanim snagama naše zemlje.

“Upravo sam potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Želim biti potpuno jasan: dok sam ja ministar odbrane Bosne i Hercegovine, u Oružanim snagama BiH neće biti tolerancije za veličanje ratnih zločinaca.

Ostali prijavljeni slučajevi proslijeđeni su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Njihov status u Oružanim snagama BiH bit će riješen nakon odluka nadležnih pravosudnih institucija, u skladu sa zakonom,pišu Vijesti

Oružane snage BiH su vojska svih građana Bosne i Hercegovine. One štite sve naše građane, mir i sigurnost, kao i suverenitet i teritorijalni integritet naše države.

Naša vojska mora biti institucija u koju svaki građanin može imati povjerenje — institucija koja poštuje žrtve, zakon i vrijednosti mira”, poručio je Helez.

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