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Helez potpisao otkaze pripadnicima OSBiH koji su veličali zločinca Mladića

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Objavljeno prije 1 sat

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez potpisao je otkaze za dva pripadnika Oružanih snaga BiH, koji su putem društvenih mreža veličali preminulog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Helez je ovim činom, kako kaže, jasno dao do znanja da veličanju presuđenih ratnih zločinaca nema mjesta u Oružanim snagama naše zemlje.

“Upravo sam potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Želim biti potpuno jasan: dok sam ja ministar odbrane Bosne i Hercegovine, u Oružanim snagama BiH neće biti tolerancije za veličanje ratnih zločinaca.

Ostali prijavljeni slučajevi proslijeđeni su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Njihov status u Oružanim snagama BiH bit će riješen nakon odluka nadležnih pravosudnih institucija, u skladu sa zakonom,pišu Vijesti

Oružane snage BiH su vojska svih građana Bosne i Hercegovine. One štite sve naše građane, mir i sigurnost, kao i suverenitet i teritorijalni integritet naše države.

Naša vojska mora biti institucija u koju svaki građanin može imati povjerenje — institucija koja poštuje žrtve, zakon i vrijednosti mira”, poručio je Helez.


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