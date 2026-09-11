Fudbal više nikada neće biti isti: Uvodi se – crni karton

Riječ je o crnom kartonu, novom alatu kojim će suci moći trajno prekinuti utakmicu zbog neprimjerenog ponašanja roditelja ili gledalaca na tribinama.

Pritisak, vrijeđanje i uznemiravanje djece na utakmicama mlađih kategorija već su dugo jedan od najvećih problema s kojima se fudbalski savezi pokušavaju obračunati. Rumunski fudbalski savez sada je odlučio otići korak dalje i uvesti mjeru kakva dosad nije viđena u fudbalu.

Nakon što je 2024. promijenio Disciplinski pravilnik i uveo kazne od 2000 do 4000 eura, kao i mogućnost suspenzije licence na razdoblje od jedne do tri godine, rumunski savez sada se posebno usmjerio na ponašanje roditelja mladih igrača.

Zato je 11. septembra 2026. Odbor za hitne slučajeve Rumunskog fudbalskog saveza odobrio uvođenje crnog kartona u takmičenjima mlađih kategorija. Rumunski savez tvrdi da je trenutačno jedini fudbalski savez na svijetu koji uvodi karton namijenjen isključivo sankcioniranju neprihvatljivog ponašanja gledalaca na tribinama.

Kako će se primjenjivati crni karton

Novo pravilo aktivirat će se kada sudija primijeti neprimjereno ponašanje gledalaca ili roditelja, odnosno kada ga o tome obavijesti četvrti sudija, ako ga ima, ili bilo koja druga službena osoba na utakmici.

Postupak će imati tri koraka.

Prvi korak je upozorenje. Sudija će privremeno zaustaviti utakmicu i zatražiti od trenera da se obrate svojim navijačima ili roditeljima te od njih zatraže da odmah prekinu s neprimjerenim ponašanjem. Ako stadion ima razglas, upozorenje će biti upućeno i preko njega,pišu Vijesti

Drugi korak je privremeni prekid utakmice na deset minuta. Ako se ponašanje nastavi, sudija će prekinuti utakmicu na deset minuta i poslati momčadi u svlačionicu. Tokom tog prekida treneri će još jednom pokušati smiriti roditelje i gledaoce.

Treći korak je crni karton i trajni prekid utakmice. Ako se nakon nastavka igre neprimjereno ponašanje ponovi ili nastavi, sudija će označiti kraj utakmice. Tada će pokazati crni karton, a susret će biti trajno prekinut i neće se moći nastaviti.

Rumuni ovim potezom žele poslati jasnu poruku da dječji fudbal ne smije biti prostor za frustracije odraslih, nego sigurno okruženje u kojem se djeca razvijaju, igraju i uče voljeti sport.

Facebook komentari