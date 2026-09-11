‘Ne žalim zbog pokretanja rata u Iranu’

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ne žali što je ušao u rat protiv Irana usprkos utjecaju koji bi taj sukob mogao imati na američke parlamentarne međuizbore u studenom. „Ne vjerujem u riječ ‘požaliti’. Uvijek se možete malo preispitivati”, odgovorio je republikanac na Fox Newsu na pitanje žali li zbog rata s Iranom s obzirom na utjecaj koji bi mogao imati na izbore.

„Kad bih to morao učiniti ponovno, napravio bih sve potpuno isto”, dodao je Trump.

Odbacio je nagađanja da su neki njegovi pobornici uznemireni i demoralizirani zbog rata, piše Reuters.

„Mislim da nisu demoralizirani. Mislim da su vrlo ponosni na činjenicu da ne dopuštam Iranu da posjeduje nuklearno oružje”, rekao je.

Ponovio je svoju tvrdnju da će rat završiti odmah nakon izbora na sredini mandata koji se održavaju početkom studenog.

„To završava odmah nakon izbora”, kazao je. Sličnu je izjavu dao dan ranije kad je ustvrdio da Teheran pokušava utjecati na izbore koji će odlučiti hoće li njegova Republikanska stranka zadržati kontrolu nad Kongresom.

Za položaj republikanaca uoči tih izbora ključno je postalo pitanje cijena nafte i plina. SAD i Izrael napali su Iran 28. veljače, a Iran je uzvratio udarima na Izrael i zaljevske države s američkim bazama. Sukob je ugrozio promet kroz Hormuški tjesnac, ključan prolaz za svjetsku trgovinu energentima.

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