Lavica obara čovjeka na zemlju, a onda ga zagrli: Priča koja je osvojila internet

Lavica Sirga prilazi Grüneru, trlja glavu o njegovu i prednjim šapama obuhvata njegov vrat. Za nju je to, kako kaže Grüner, znak privrženosti.

Njihove neobične susrete danas prate milioni ljudi širom svijeta. Na društvenim mrežama objavljuju se snimci na kojima Grüner, bos i u kratkim hlačama, šeta sa Sirgom kroz Kalahari, igra se s njom ili zajedno odlaze u potragu za plijenom.Sve je počelo prije 14 godina

Sirga nije pripitomljena lavica. Živi u prirodi, ali ju je Grüner odgajao nakon što ju je kao mladunče pronašao napuštenu.

Prije 14 godina, dok je radio na privatnoj farmi divljih životinja u Bocvani, pronašao je tek dvije sedmice staro mladunče ispod grma. Bilo je gotovo nepomično i majka ga je odbacila.

Grüner ga je odlučio spasiti i dao mu ime Sirga.

Od početka je, kaže, želio da je ne pripitomi, već da joj omogući što prirodniji život.

„Nikada je nisam trenirao niti sam je nečemu učio“, kazao je Grüner.Lavica danas živi na 20 kvadratnih kilometara

Der Deutsche Valentin Grüner hat die Löwin Sirga in Botsuana seit 12 Jahren aufgezogen. Jetzt streift sie frei durch ein 2.000 Hektar großes Reservat in der Kalahari, jagt selbst – verbringt aber rund 75 % ihrer Zeit freiwillig bei ihm. pic.twitter.com/lrjPotkf0H — Lexa _ Reloaded (@webaxvita) July 21, 2026

Grüner je sa Sirgom svakodnevno šetao savanom dok je bila mladunče. Lov je, prema njegovim riječima, naučila sama, instinktivno, a sa 16 mjeseci prvi put je ulovila antilopu.

Danas Sirga slobodno živi na području od oko 20 kvadratnih kilometara u Kalahariju. Na ogrlici ima GPS uređaj koji omogućava praćenje njenog kretanja.

Njeno područje dio je rezervata prirode površine 170 kvadratnih kilometara koji je Grüner zakupio u jednom od najudaljenijih dijelova Bocvane.

Kroz svoj projekt Modisa danas se bavi zaštitom prirode, podržava naučna istraživanja, prati brojnost životinja i pomaže nadležnim institucijama u njihovom prebrojavanju.Slomila mi je rebro“

Iako između čovjeka i lavice postoji snažna povezanost, Grüner je svjestan da rizik nikada ne nestaje.

Danas sa Sirgom provodi jedan dan sedmično u savani, a upravo njeni snažni pozdravi ponekad mogu biti opasni.

„Jednom mi je slomila rebro. Ponekad moram ići na šivanje kada joj kandža slučajno sklizne. Ali to se uvijek dogodi nenamjerno“, rekao je Grüner.

Ističe da vjeruje da ga lavica ne bi namjerno povrijedila.

Stručnjaci upozoravaju na snimke

Njihova priča postala je viralna, ali nije prošla bez kritika. Organizacija za zaštitu životinja Pro Wildlife upozorava da snimci mogu stvoriti pogrešan utisak da su divlje životinje bezopasne i pogodne za bliski kontakt s ljudima.

„Pri brzom pregledavanju sadržaja često ostaje utisak da ovdje nije riječ o divljoj životinji, već o kućnom ljubimcu“, kazala je stručnjakinja te organizacije Mona Schweizer.

Ona upozorava da bi takav sadržaj mogao doprinijeti normalizaciji direktnog kontakta s divljim životinjama.

Grüner, međutim, ističe da želi upravo suprotno – educirati javnost o zaštiti prirode. Tokom pandemije napisao je knjigu „Löwenland“ o životu sa Sirgom, a ovog mjeseca objavljena je i verzija namijenjena djeci.

„Nisam došao ovdje jer sam želio imati lava. Bilo je upravo suprotno“, poručuje Grüner.

Facebook komentari