Grad Banja Luka kreće u borbu protiv kladionica

Predstavnici Grada Banja Luka ponovo su za predstojeću sjednicu Skupštine Grada predložili set mjera kojima se uvode znatno veće komunalne takse za kladionice i kockarnice, kao i stroga pravila njihovog oglašavanja, sa prvenstvenim ciljem da se ove djelatnosti sklone iz blizine školskih objekata.

Gradski menadžer Banje Luke Mirna Savić-Banjac podsjeća da je ranijim prijedlogom definisano da godišnja komunalna taksa za svaku kladionicu na teritoriji grada iznosi 25.000 KM, uz obaveznu saglasnost lokalne administracije za postavljanje bilo kakvih reklamnih sadržaja. Iako ove mjere prethodne dvije godine nisu nailazile na podršku skupštinske većine, Gradska uprava ponovo traži usvajanje strožih pravila.

„Istovremeno, pozitivni primjeri iz drugih lokalnih zajednica pokazuju da je ovakve mjere moguće sprovesti. Laktaši su već usvojili slična rješenja, dok je Trebinje u više navrata povećavalo komunalne takse za kladionice, a najavljeno je i njihovo novo povećanje sa 10.000 na 15.000 KM godišnje. Dakle, ako je moguće u drugim lokalnim zajednicama, ne vidim razlog da Banja Luka u tome bude izuzetak“ izjavila je Savić-Banjac.

Ona je apelovala na gradske odbornike da prepoznaju važnost ovog pitanja i omoguće usvajanje predloženih rješenja.

– Grad će nastaviti da se zalaže za predložena rješenja, očekujući da odbornici prepoznaju njihov značaj i podrže mjere koje su u interesu građana. Stoga, pozivamo odbornike Skupštine Grada da daju podršku ovoj tački, jer sve što radimo, radimo za našu omladinu i za sve naše građane – navela je Savić-Banjac.

Pitanje rada i ekspanzije igara na sreću, kao i zaštite maloljetnika, već duže je u fokusu javnosti u Republici Srpskoj, posebno nakon peticije iz 2024. godine kojom je u Banjoj Luci traženo udaljavanje kladionica od škola,pišu Vijesti

Sličan pravac djelovanja nedavno je zatražio je i lider SNSD-a Milorad Dodik, apelujući na Vladu Republike Srpske da donese radikalnije mjere. Dodikov prijedlog predviđa potpunu zabranu otvaranja novih salona za igre na sreću, zabranu postavljanja novih aparata u ugostiteljskim objektima, kao i opštu zabranu reklamiranja ove djelatnosti u medijima i na društvenim mrežama, uz poruku da se nekontrolisanom širenju kockarnica mora stati na kraj radi zaštite javnog interesa i mladih.

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