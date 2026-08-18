Veliki transfer na pomolu: Juventus otvorio vrata za Ermedina Demirovića

Prema informacijama koje stižu iz Italije, napadač Stuttgarta mogao bi biti jedna od opcija Juventusa u slučaju da klub ne uspije realizovati transfer svog prvog izbora.

Torinski velikan već je značajno promijenio igrački kadar tokom ovog ljeta, a rukovodstvo sada želi dodatno pojačati napadački dio ekipe. Trener Luciano Spalletti traži igrača koji bi donio veću konkurenciju u vrhu napada, ali i dodatna rješenja u završnici.

Zirkzee trenutno ispred Demirovića

Na vrhu Juventusove liste trenutno se nalazi Joshua Zirkzee. Nizozemac je označen kao prioritet, ali klub istovremeno razmatra i alternativna rješenja.

Upravo se u tom kontekstu spominje Demirović, koji iza sebe ima vrlo dobru sezonu u dresu Stuttgarta. Bh. reprezentativac postigao je 15 pogodaka, a njegov način igre mogao bi odgovarati onome što Spalletti traži od napadača.

Demirović je poznat po fizičkoj snazi, borbenosti i velikom angažmanu bez lopte. Osim završnice, sposoban je učestvovati u izgradnji napada i raditi za ekipu, što ga čini zanimljivom opcijom za italijanskog stručnjaka.

U Torinu bi ponovo igrao s bh. reprezentativcem

Potencijalni transfer imao bi dodatnu težinu za bh. javnost jer bi Demirović u Juventusu mogao dijeliti svlačionicu s Kerimom Alajbegovićem.

Mladi reprezentativac BiH ovog ljeta je stigao u Torino, a Spalletti je već istakao njegove kvalitete i kreativnost,pišu Vijesti

Ukoliko Juventus zaista odluči krenuti po Demirovića, dvojica bh. reprezentativaca tako bi se našla u jednom od najvećih evropskih klubova.

Još nema konkretne ponude

Ipak, za sada nema potvrde da je Juventus poslao zvaničnu ponudu Stuttgartu za Demirovića. Interesovanje se trenutno nalazi u fazi razmatranja, dok je Zirkzee i dalje glavna meta torinskog kluba.

Situacija bi se mogla promijeniti ukoliko pregovori oko Nizozemca ne budu uspješni. Tada bi Demirović mogao postati mnogo konkretnija opcija, a eventualni poziv Juventusa predstavljao bi jedan od najvećih transfernih izazova u dosadašnjoj karijeri bh. napadača.

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