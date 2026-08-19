Peljto dobio novi evropski zadatak, a na terenu će ga čekati i jedan Zmaj

Irfan Peljto dobio je novo veliko priznanje UEFA-e i predvodit će bh. sudijsku ekipu u revanš utakmici plej ofa Evropske lige između Salcburga (Salzburg) i Mjelbija (Mjällby).

Najboljem bosanskohercegovačkom arbitru na terenu u Austriji pomagat će Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, dok je za četvrtog sudiju određen Miloš Gigović.

U VAR sobi neće biti bh. arbitri. Za video tehnologiju zaduženi su Momčilo Marković i Aleksandar Živković iz Srbije.

Peljto dijeli pravdu u ključnom meču

U pitanju je utakmica koja će direktno odlučiti putnika u ligašku fazu Evropske lige, pa novo delegiranje predstavlja još jednu potvrdu statusa koji Peljto ima u evropskom fudbalu.

Prvi susret dvije ekipe igra se sutra u Švedskoj s početkom u 18 sati, dok će odluka pasti narednog četvrtka u Austriji od 19 sati.

Salzburg će u tom dvomeču pokušati potvrditi ulogu favorita i osigurati evropsku jesen.

Na drugoj strani i Tabaković

Dodatnu zanimljivost za bh. javnost predstavlja činjenica da dres Salcburga nosi Haris Tabaković.Reprezentativac Bosne i Hercegovine u odličnoj je formi, a u prethodnoj rundi kvalifikacija posebno je briljirao protiv Pafosa, kojem je postigao het trik.

Tako bi se u revanšu u Austriji na istom terenu mogli naći Tabaković i kompletna bh. sudijska četvorka,piše Avaz

Prije toga Salcburg mora odraditi prvi dio posla u Švedskoj, a sedam dana kasnije Peljto i njegovi pomoćnici bit će zaduženi za utakmicu koja odlučuje ko nastavlja put u Evropskoj ligi.

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