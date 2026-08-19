UEFA ponovo kaznila Zrinjski zbog navijača

Disciplinska komisija UEFA-e imala je posla i u proteklom periodu, a na njihovom radaru ponovo se našao Zrinjski.Bh. klub je kažnjen s ukupno 23.000 eura zbog prekršaja navijača tokom dvomeča protiv Valura u drugom pretkolu Konferencijske lige.

Za prvi susret, odigran 23. jula u Rejkjaviku (Reykjavik), mostarski klub mora platiti 8.000 eura zbog upotrebe pirotehnike.

UEFA je Zrinjski dodatno kaznila i zbog revanša u Mostaru 30. jula. Klub je dobio 15.000 eura kazne, od čega 8.000 eura zbog korištenja lasera, a još 7.000 eura zbog pirotehnike,piše Avaz

Zrinjski je, podsjetimo, takmičenje u Evropi završio upravo u drugom pretkolu.

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