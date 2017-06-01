Fudbal

Dva njemačka kluba se takmiče za Jovu Lukića

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Objavljeno prije 1 sat

Reprezentativac BiH Jovo Lukić (27) bi u narednim danima mogao napraviti transfer karijere.

Više njemačkih medija piše da se za Lukića interesuju St. Pauli i Hoffenheim.

To znači da bi naš napadač mogao zaigrati u prvoj ili drugoj Bundesligi, što bi za njega bio veliki iskorak s obzirom da je dosadašnju karijeru proveo igrajući u BiH i Rumuniji.

Podsjetimo, Jovo Lukić je član U. Cluja i nije konkurisao za posljednji meč svog tima, a s obzirom da nije riječ o povredi, svi su to protumačili kao uvod u transfer.

Lukić se nakon Svjetskog prvenstva povezivao i sa transferima u Rennes, Bešiktaš i Steauu,pišu Vijesti

Osim St. Paulija i Hoffenheima, za Lukića navodno i dalje postoji interes iz engleskog Championshipa.

Rumunski mediji pisali su da bi ga njegov klub Universitatea Cluj bio spreman prodati za tri miliona eura.


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