Dva njemačka kluba se takmiče za Jovu Lukića

Više njemačkih medija piše da se za Lukića interesuju St. Pauli i Hoffenheim.

To znači da bi naš napadač mogao zaigrati u prvoj ili drugoj Bundesligi, što bi za njega bio veliki iskorak s obzirom da je dosadašnju karijeru proveo igrajući u BiH i Rumuniji.

Podsjetimo, Jovo Lukić je član U. Cluja i nije konkurisao za posljednji meč svog tima, a s obzirom da nije riječ o povredi, svi su to protumačili kao uvod u transfer.

Lukić se nakon Svjetskog prvenstva povezivao i sa transferima u Rennes, Bešiktaš i Steauu,pišu Vijesti

Osim St. Paulija i Hoffenheima, za Lukića navodno i dalje postoji interes iz engleskog Championshipa.

Rumunski mediji pisali su da bi ga njegov klub Universitatea Cluj bio spreman prodati za tri miliona eura.

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