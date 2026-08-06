Meta naočale osvajaju svijet, ali izazivaju i veliki strah

S više od sedam miliona prodatih pari tokom 2025. godine, Metine pametne Ray-Ban naočale brzo postaju jedan od najpopularnijih tehnoloških uređaja na svijetu.Dok njihovi korisnici tvrde da mijenjaju način fotografisanja i značajno pomažu osobama s invaliditetom, kritičari upozoravaju na snimanje bez pristanka, narušavanje privatnosti i prikupljanje ličnih podataka.

Razgovarali smo s ljudima koji ih svakodnevno koriste, ali i s onima koji ih odbijaju nositi, o tome kako su ove naočale utjecale na njihove živote.

“To je potpuno novo iskustvo”

Servaas iz Haaga u Nizozemskoj nosi Meta naočale svaki dan. Kupio ih je prvenstveno zbog ugrađene kamere, a ne zbog AI funkcija, te ih koristi za fotografisanje i snimanje šetnji i vožnji biciklom.

“To je potpuno drugačiji, uranjajući doživljaj. Oduvijek volim tehnologiju”, kaže.

Dodaje da većina ljudi uopće ne primijeti da nosi pametne naočale, iako ga je jednom prilikom osiguranje zaustavilo na događaju u državnoj zgradi jer su mislili da tajno snima.

“Iz nekog razloga, zaštitari nisu razumjeli o čemu se radi. Bili su jako zabrinuti zbog tih naočala. Neki su mi rekli da sam to trebao očekivati, ali se nisam složio jer nije kao da nekoga špijuniram.”

Iako su se pojavile optužbe da su zaposlenici Mete u Keniji pregledavali privatne snimke nastale pomoću ovih naočala, to ga nije odvratilo od korištenja.

“Znam da Meta voli prikupljati podatke, ali nisam zabrinut za svoju privatnost jer snimam isključivo na otvorenom.”

“Prava revolucija”

Za neke korisnike ove naočale znače mnogo više od praktičnosti.

Nikki (59) iz Devona u Velikoj Britaniji slijepa je od rođenja zbog nasljedne bolesti mrežnice. Naočale, koje je dobila za Božić 2024. godine, opisuje kao “pravu revoluciju”.

“Živim u prilično ruralnom području. Jednom sam čula da se nešto događa ispred mene dok sam išla prema prodavnici. Rekla sam: ‘Hej Meta, pogledaj i reci mi šta je ispred mene.’ Odgovorila mi je da kombi istovara građevinske skele. Upravo takve stvari su za mene nevjerovatne.”

Iako razumije zabrinutost zbog privatnosti, Nikki strahuje da bi negativne reakcije javnosti mogle otežati dostupnost ove tehnologije ljudima kojima je zaista potrebna.

“A šta je s kamerama u automobilima? Šta je s videozvonima? Šta je s GoPro kamerama? Ljudi se na njih ne žale. Brinem da bi stalne priče o privatnosti i sigurnosti mogle otežati korištenje nama koji od ovih naočala zaista imamo korist.”

“Funkcija titlova jednostavno ne radi”

Međutim, nisu svi zadovoljni mogućnostima koje nude.

Karen Walter (84) iz San Diega već više od 20 godina živi s teškim oštećenjem sluha. Naočale je kupila isključivo zbog funkcije prikaza titlova uživo.

“Čak i uz najsavremenije slušne aparate teško razumijem ljude osim ako stoje vrlo blizu mene i govore direktno prema meni. Očekivala sam da će mi naočale mnogo pomoći u bučnim okruženjima i tokom razgovora u većim grupama.”

Tokom demonstracije u mirnoj prodavnici Best Buy sve je funkcionisalo odlično.

“Bila sam sama s prodavačem koji je stajao oko pola metra ispred mene.”

Međutim, u stvarnim situacijama zbog kojih ih je kupila bile su razočaranje.

“Probala sam ih u grupama od tri do sedam ljudi i funkcija titlova jednostavno ne radi. Previše ljudi govori istovremeno i ima previše okolne buke.”

“Mnogo sam opreznija u javnosti”

S druge strane, mnogi smatraju da ovakvoj tehnologiji nije mjesto u svakodnevnom životu.

Kiki iz West Midlandsa kaže da joj ideja diskretnih kamera ugrađenih u obične naočale djeluje uznemirujuće, posebno kada su u pitanju žene i djeca.

“Ako fotografišete mobitelom, to je barem očigledno. Kod naočala nemate izbora jer je kameru mnogo teže primijetiti.”

Kaže da se zbog ljudi koji ih nose u javnosti osjeća nelagodno.

“Kada neko samo gleda u vas kroz svoje naočale, osjećam zabrinutost. Mislim da je tajno fotografisanje mnogo lakše nego telefonom. Dovoljno je da se pravite da popravljate kosu ili kapu i usput pritisnete dugme. Vidjela sam osobu koja ih je nosila u kafiću i jednostavno sam se premjestila jer sam se osjećala neugodno.”

Ipak, priznaje da tehnologija ima korisne strane.

“Za potrebe pristupačnosti – apsolutno. Ali problem je što propisi uvijek mnogo kasne za razvojem tehnologije.”

Dodaje da bi, s druge strane, zaposlenima koji rade sami u trgovinama tokom noći ovakve naočale mogle pružiti dodatni osjećaj sigurnosti jer bi mogli fotografisati osobe koje ih uznemiravaju.

“Jednostavno nemam povjerenja”

Pete (44) iz Northamptona smatra da Meta naočale predstavljaju dio mnogo šireg problema – AI uređaja koji prikupljaju sve više ličnih podataka uz premalo nadzora i regulacije.

“Nisam neki starac koji se buni protiv tehnologije. Cijeli život podržavam tehnološki napredak, ali kod umjetne inteligencije i Meta naočala povlačim granicu.”

Njega manje brine tajno snimanje, a više sudbina prikupljenih podataka,pišu Vijesti

“Ne znam ko na kraju dobije te fotografije i šta s njima radi. Da li ih samo čuvaju ili ih prodaju nekome drugom, pa onda ne znam ni šta ti ljudi rade s njima.”

Iako priznaje da bi naočale mogle biti revolucionarne za slijepe osobe i druge osobe s invaliditetom, smatra da su prije njihove šire upotrebe potrebna mnogo strožija pravila.

“Volio bih da ovakva tehnologija zaista koristi ljudima. Ali jednostavno joj ne vjerujem.”

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