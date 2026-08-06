Paklene vrućine u BiH: Temperature do 41 stepen

Temperature zraka u 08.00 sati: Sokolac 14; Bugojno, Ivan-sedlo 17; Bjelašnica 18; Livno, Sanski Most, Sarajevo 19; Banja Luka, Bihać, Prijedor, Zenica 20; Tuzla, Zvornik 21; Trebinje 24 i Mostar 26 stepeni,pišu Vijesti

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas u BiH sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stepen.

U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura zraka oko 35 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

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