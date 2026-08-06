Lepa Brena izvela svoj legendarni pokret, a onda pala pred publikom

Incident se dogodio prije izvođenja pjesme „Kolovođa“, a snimak pada napravio je jedan od fanova iz prvih redova.Brenin obožavatelj se našalio da „nisi bio na njenom koncertu ako Brena nije pala pred tobom“, podsjetivši na njene brojne energične nastupe tokom višedecenijske karijere,pišu Vijesti

Isti pokret izvela je i 1983. godine na koncertu u Mostaru, kada se tokom pjesme „Dama iz Londona“ slučajno udarila nogom u glavu i pala na scenu.

Brenine akrobacije godinama su bile njen zaštitni znak, a posljednju ozbiljniju povredu doživjela je krajem 2024. godine u Zagrebu, kada je nakon pada slomila gležanj i morala na operaciju.

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