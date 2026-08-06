Emina Jahović pokradena u Istanbulu, ostala bez garderobe vrijedne 50.000 eura

Kako prenose srbijanski mediji, pjevačica je željela prodati veliki broj luksuznih komada odjeće i modnih dodataka koje više nije koristila, ali je na kraju ostala i bez stvari i bez novca.

Izvor blizak pjevačici tvrdi da je Emina godinama izdvajala velike sume novca za garderobu, tašne i obuću, zbog čega danas, kako navodi, djelimično žali. Nakon razvoda od turskog pjevača Mustafe Sandala, ali i s godinama, promijenili su se i njeni životni prioriteti.

“Uvijek je važila za osobu s istančanim ukusom i jednu od najbolje odjevenih pjevačica na estradi, a sve to ju je koštalo mnogo novca. Godinama je izdvajala velike iznose za garderobu, tašne i cipele”, rekao je izvor.

Dodao je da se s vremenom nakupio veliki broj odjevnih komada i modnih dodataka za koje više nije bilo mjesta.

“S vremenom se ta garderoba i aksesoari nagomilali, pa više nije imala dovoljno prostora u kućama i stanovima u kojima je živjela. Zbog toga je godinama odjeću koju više nije nosila poklanjala rođakama, prijateljicama i svima kojima je bila potrebna. Iako je i od polovne garderobe mogla zaraditi značajan novac prodajom putem različitih platformi, to nikada nije željela raditi. Međutim, tokom jedne selidbe došla je na ideju da to ipak učini, i to iz plemenitog razloga”, ispričao je izvor.

Prema njegovim riječima, Jahović je prikupila veliki broj gotovo novih stvari, među kojima su bili i komadi koje nikada nije nosila.

“Sakupila je veliku količinu garderobe koja je bila gotovo nova, a mnoge stvari nije obukla nijednom. Sve je bilo skupo i brendirano. Kada se sve sabere, vrijednost tih stvari bila je veća od 50.000 eura”, kazao je.

Kako tvrdi isti izvor, pjevačica je odlučila prodaju organizovati putem platforme za prodaju polovne garderobe, koju su joj preporučili prijatelji.

“Željela je spojiti lijepo i korisno te dio novca od prodaje donirati u humanitarne svrhe, onima kojima je pomoć najpotrebnija. Tako bi se osjećala ispunjeno, a garderoba bi dobila novu namjenu, umjesto da stoji u kući i zauzima prostor”, rekao je,pišu Vijesti

Navodno je nekoliko dana kasnije u Istanbul doputovala djevojka iz Crne Gore koja se bavila prodajom takvih stvari: “Pokazala joj je svoj Instagram profil i objasnila kako funkcioniše cijeli proces. Emina je bila oduševljena i odmah joj je predala svu garderobu, tašne i cipele koje je pripremila za prodaju. Nije ni pomislila da je riječ o prevari”,pišu Vijesti

Izvor dalje tvrdi da je djevojka nakon preuzimanja stvari prekinula svaki kontakt s pjevačicom.

“Odmah je ponijela sve stvari sa sobom, a nedugo zatim blokirala Eminu na svim društvenim mrežama. Više joj se nikada nije javila niti ju je Emina ponovo vidjela. Bila je veoma razočarana nakon svega. Nije joj bilo žao materijalnih stvari koliko činjenice da su pojedini ljudi spremni na ovakve prevare i da se bave takvim stvarima”, zaključio je izvor.

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