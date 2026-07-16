FIFA pokrenula istragu protiv Argentine: Nakon haosa u finalu prijete žestoke kazne…

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) pokrenula je istragu zbog sukoba argentinskih igrača i članova stručnog štaba sa reprezentativcima Španije nakon finala Svjetskog prvenstva, potvrđeno je iz te organizacije.

Disciplinska komisija FIFA-e imenovala je disciplinskog i etičkog tužioca koji će ispitati događaje nakon posljednjeg sudijskog zvižduka na stadionu MetLife u New Jerseyju.

Španija je u nedjeljnom finalu pobijedila Argentinu rezultatom 1:0, a tokom proslave španskih nogometaša došlo je do više fizičkih sukoba, piše BBC Sport.

U incidentima su, prema dostupnim snimcima, učestvovali argentinski reprezentativci Nahuel Molina, Leandro Paredes i Thiago Almada, kao i pomoćni trener Roberto Ayala.

Molina je, navodno, rukom udario španskog veznjaka Rodrija, nakon čega je došlo do međusobnog naguravanja više igrača.

Paredes je potom nasrnuo na Erica Garciju i Gaviја, dok je Almada oborio španskog nogometaša na teren. Ayala je, prema snimcima, uhvatio Garciju za vrat, a zatim nasrnuo i na Danija Olma.

Prvobitno je objavljeno da je sudija Slavko Vinčić nakon završetka utakmice isključio Paredesa zbog hvatanja Garcije za vrat, ali je crveni karton ubrzo uklonjen iz službene evidencije.

FIFA je potvrdila da neposredno nakon utakmice protiv Paredesa nije poduzeta disciplinska mjera.

Argentina je završnicu susreta već igrala s igračem manje nakon što je Enzo Fernández u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena dobio drugi žuti karton.

Nogometaši i članovi stručnog štaba koji budu proglašeni odgovornima mogli bi biti suspendirani, dok Argentinskom nogometnom savezu prijeti novčana kazna.

Disciplinski i etički tužilac razmatrat će moguće prekršaje koji nadilaze nasilničko ponašanje, uključujući kršenje osnovnih pravila pristojnog ponašanja i postupke kojima se nogomet ili FIFA dovode na loš glas.

Prema članu 13. Disciplinskog kodeksa FIFA-e, pri određivanju kazni uzimaju se u obzir otežavajuće i olakšavajuće okolnosti, a zabrana djelovanja može se primjenjivati na sva nogometna takmičenja u svijetu, piše Fena.

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