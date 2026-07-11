Muharemović dobio ponudu iz Premier lige: Nude mu ugovor od 17.5 miliona eura

“Crne mačke” identifikovale su reprezentativca Bosne i Hercegovine kao jednu od svojih glavnih odbrambenih meta ovog ljeta i sada su, prema navodima, ispred konkurencije u utrci za njegov potpis. Očekuje se da će službeni pristup Sassuolu uslijediti sljedeće sedmice, pišu engleski mediji.

Klub iz Premier lige navodno je 23-godišnjaku ponudio petogodišnji ugovor vrijedan 3.5 miliona eura neto po sezoni, u pokušaju da ga uvjeri na prelazak na Stadium of Light. Još nema naznaka je li defanzivac prihvatio prijedlog, ali interes Sunderlanda opisan je kao konkretan,pišu Vijesti

Očekuje se da će Sunderland Sassuolu podnijeti svoju prvu službenu ponudu u nadolazećim danima. Klub se također povezivao s defanzivcem Bologne Jhonom Lucumíjem, čija je otkupna klauzula od 28 miliona eura aktivna do sredine jula, ali Muharemović se sada čini kao glavni fokus. 23-godišnjak se trajno pridružio Sassuolu 2025. godine nakon početne posudbe iz Juventusa te je nastavio svoj razvoj u Serie

Negove su izvedbe privukle sve veći interes iz Engleske, potaknuvši Sunderland da brzo djeluje. Iako Muharemović više nije igrač Juventusa, torinski klub i dalje bi mogao profitirati od bilo kakvog transfera. Izvještaji iz Italije tvrde da Juventus zadržava klauzulu o 50-postotnom udjelu od buduće prodaje, što znači da bi dobili polovinu bilo kakve buduće zarade koju Sassuolo ostvari na njemu.

Prije Juventusa Muharemović je bio igrač austrijskog Wolfsbergera. Rođen je u Sloveniji, a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio je 17 puta i zabio jedan gol. Prema Transfermarktu vrijedi 25 miliona eura.

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