Italijani upozorili Amerikance: Ne potcjenjujte Zmajeve, mi smo tu grešku skupo platili!

Dok američki mediji i dio tamošnje fudbalske javnosti već vide reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država u osmini finala Svjetskog prvenstva, iz Italije stiže upozorenje koje bi mogli ozbiljno shvatiti.

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Ugledni italijanski mediji podsjećaju da je upravo Bosna i Hercegovina prije samo nekoliko mjeseci srušila njihove snove o nastupu na Mundijalu i poručuju Amerikancima da se ne raduju unaprijed.

Sve je počelo još nakon polufinala baraža u Kardifu, kada su Zmajevi nakon boljeg izvođenja penala eliminisali Vels. Tada su italijanski reprezentativci, uvjereni da će u finalu igrati protiv Bosne i Hercegovine, slavili pobjednički penal Kerima Alajbegovića, smatrajući da ih čeka lakši posao.

Međutim, uslijedilo je bolno otrežnjenje. Bosna i Hercegovina je u finalu baraža, nakon još jedne velike drame i izvođenja penala, izbacila Italiju i tako “Azzurre” ostavila bez trećeg uzastopnog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Zato danas, uoči historijskog duela Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala, upravo iz Italije stiže jasna poruka.

Kako prenosi Football Italia, navijači i dio tamošnje javnosti smatraju da bi Amerikanci mogli napraviti istu grešku koju su napravili Italijani

“Ako neko zna koliko može biti opasno unaprijed slaviti prolazak, onda je to Italija. Bosna i Hercegovina nas je naučila da se utakmice ne dobijaju prije prvog sudijskog zvižduka”, navodi se u komentaru.

Podsjetimo, posljednjih dana iz SAD-a stiglo je nekoliko izjava koje su izazvale pažnju u Bosni i Hercegovini. Novinarka Abigejl Velez (Abigail Velez) priznala je da gotovo ništa ne zna o BiH, dok je legendarni golman Tim Hauard (Tim Howard) poručio da Zmajevi nemaju šta tražiti protiv domaće selekcije.

Da li će se historija ponoviti, saznat ćemo u noći sa srijede na četvrtak, kada Bosna i Hercegovina igra najveću utakmicu u svojoj historiji. Ako je suditi prema iskustvu Italijana, potcjenjivanje Zmajeva moglo bi se ponovo skupo platiti

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