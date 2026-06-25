Selektor Amerike povukao taktički potez pred okršaj sa Zmajevima

Razlog je jasan, izbjegavanje rizika od suspenzije za meč šesnaestine finala koji se igra 2. jula protiv Bosne i Hercegovine.

SAD su već osigurale prvo mjesto u Grupi D, dok je Turska eliminisana, tako da ovaj susret neće imati nikakav utjecaj na konačni poredak u grupi.

Kako bi bili potpuno sigurni za nokaut fazu, susret će s klupe početi i vjerovatno nikako neće ulaziti u igru: Tyler Adams (vezni red), Folarin Balogun (napad), Chris Richards (odbrana) i Antonee Robinson (lijevi bek)

Pravila nalažu da se svi žuti kartoni iz grupne faze brišu pred osminu finala, pod uslovom da igrač u zadnjem kolu ne zaradi suspenziju. Pochettino ne želi da njegovi igrači igraju rezervisano ili da budu žrtve sudijskih grešaka.

“Mislim da je to jednostavan odgovor kada su u pitanju momci sa žutim kartonima”, izjavio je Pochettino na konferenciji za medije. “Nepotrebno je rizikovati novi karton i ostati bez njih u narednoj fazi. Moja odluka je logična. Potrebna mi je ekipa koja će ‘gristi travu’ na SoFi stadionu i igrati kao da je finale Svjetskog prvenstva”, rekao je Pochettino za ESPN.

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