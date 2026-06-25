Fudbal

Selektor Amerike povukao taktički potez pred okršaj sa Zmajevima

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Objavljeno prije 1 sat

Selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Mauricio Pochettino, potvrdio je da četiri igrača koji imaju žute kartone neće početi predstojeću utakmicu protiv Turske.

Razlog je jasan, izbjegavanje rizika od suspenzije za meč šesnaestine finala koji se igra 2. jula protiv Bosne i Hercegovine.

SAD su već osigurale prvo mjesto u Grupi D, dok je Turska eliminisana, tako da ovaj susret neće imati nikakav utjecaj na konačni poredak u grupi.

Kako bi bili potpuno sigurni za nokaut fazu, susret će s klupe početi i vjerovatno nikako neće ulaziti u igru: Tyler Adams (vezni red), Folarin Balogun (napad), Chris Richards (odbrana) i Antonee Robinson (lijevi bek)

Pravila nalažu da se svi žuti kartoni iz grupne faze brišu pred osminu finala, pod uslovom da igrač u zadnjem kolu ne zaradi suspenziju. Pochettino ne želi da njegovi igrači igraju rezervisano ili da budu žrtve sudijskih grešaka.

“Mislim da je to jednostavan odgovor kada su u pitanju momci sa žutim kartonima”, izjavio je Pochettino na konferenciji za medije. “Nepotrebno je rizikovati novi karton i ostati bez njih u narednoj fazi. Moja odluka je logična. Potrebna mi je ekipa koja će ‘gristi travu’ na SoFi stadionu i igrati kao da je finale Svjetskog prvenstva”, rekao je Pochettino za ESPN.


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