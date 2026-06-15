FK Velež će se za narednu sezonu spremati u Hrasnici i Ilijašu

Šef stručnog štaba FK Velež Ibro Rahimić je danas održao konferenciju za medije gdje je obavijestio javnost o rasporedu za predstojeće pripreme.

FK Velež je također danas u 12 sati počeo prodaju članskih karata za sezonu 2026-27.

Prošle sezone u FK Velež se učlanilo više od 4.000 ljudi, što je rekordna cifra u zadnjih 30 godina. Članske kartice se mogu preuzeti online ili na stadionu Rođeni.

Klub će danas u 17 sati obaviti prvu prozivku igrača, a za dva dana putovati će na Ilidžu, gdje će vršiti pripreme za predstojeću sezonu.

“Našli smo lokaciju kod naših prijatelja u Hrasnici i Ilijašu. Imat ćemo dva treninga dnevno, jedan ujutro u Hrasnici, a drugi poslijepodne u Ilijašu. Tako ćemo imati dva dobra terena, i nadam se da ćemo uspješno završiti pripreme”, potvrdio je trener Veleža Ibro Rahimić,piše Vijesti

Za sada su dogovorene dvije prijateljske utakmice, 27. juna protiv FK Sarajevo na stadionu Asim Ferhatović Hase, a 4. jula protiv Širokog Brijega na stadionu Rođeni.

Utakmica protiv Širokobriježana će ujedno biti generalka za Rođene, s obzirom da 9. jula igraju prvu službenu utakmicu u kvalifikacijama za Evropsku konferencijsku ligu.

“Za sada imamo dogovorene samo dvije prijateljske utakmice. Mislim da do početka Konferencijske lige nam ne treba puno utakmica”, zaključio je Rahimić.

Žrijeb za protivnika Veleža u evropskom takmičenju će se održati sutra.

Facebook komentari