Promijenjeni termini: Mostarski i sarajevski derbi u ponedjeljak

Za razliku od ranije prakse, mečevi posljednja dva kola neće se igrati u istom terminu.
U okviru 35. kola, susreti između Veleža i Sarajeva te Željezničara i Širokog Brijega zakazani su za četvrtak, 21. maja, dok tačna satnica još nije potvrđena.
Dan kasnije, u petak 22. maja, na rasporedu su utakmice Rudar – Zrinjski, Radnik – Borac i Posušje – Sloga.
Promjene su napravljene i za posljednje, 36. kolo prvenstva. Veliki sarajevski derbi između Sarajeva i Željezničara igrat će se u ponedjeljak, 25. maja, a istog dana sastaju se i Zrinjski i Velež u mostarskom derbiju.
Preostali susreti posljednjeg kola, Borac – Posušje, Široki Brijeg – Radnik i Sloga – Rudar Prijedor, igraju se u utorak, 26. maja.
Iz FSBiH su naveli da će konačne satnice utakmica naknadno odrediti nosilac TV prava, te da postoji mogućnost dodatnih izmjena termina nakon rezultata 35. kola,pišu Vijesti
Raspored posljednja dva kola sada izgleda ovako:
35. kolo:
četvrtak, 21. maj:
Velež – Sarajevo
Željezničar – Široki Brijeg
petak, 22. maj:
Rudar – Zrinjski
Posušje – Sloga
Radnik – Borac
36. kolo:
ponedjeljak, 25. maj:
Sarajevo – Željezničar
Zrinjski – Velež
utorak, 26. maj:
Široki Brijeg – Radnik
Borac – Posušje
Sloga – Rudar