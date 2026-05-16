Promijenjeni termini: Mostarski i sarajevski derbi u ponedjeljak

Za razliku od ranije prakse, mečevi posljednja dva kola neće se igrati u istom terminu.

U okviru 35. kola, susreti između Veleža i Sarajeva te Željezničara i Širokog Brijega zakazani su za četvrtak, 21. maja, dok tačna satnica još nije potvrđena.

Dan kasnije, u petak 22. maja, na rasporedu su utakmice Rudar – Zrinjski, Radnik – Borac i Posušje – Sloga.

Promjene su napravljene i za posljednje, 36. kolo prvenstva. Veliki sarajevski derbi između Sarajeva i Željezničara igrat će se u ponedjeljak, 25. maja, a istog dana sastaju se i Zrinjski i Velež u mostarskom derbiju.

Preostali susreti posljednjeg kola, Borac – Posušje, Široki Brijeg – Radnik i Sloga – Rudar Prijedor, igraju se u utorak, 26. maja.

Iz FSBiH su naveli da će konačne satnice utakmica naknadno odrediti nosilac TV prava, te da postoji mogućnost dodatnih izmjena termina nakon rezultata 35. kola,pišu Vijesti

Raspored posljednja dva kola sada izgleda ovako:

35. kolo:

četvrtak, 21. maj:

Velež – Sarajevo

Željezničar – Široki Brijeg

petak, 22. maj:

Rudar – Zrinjski

Posušje – Sloga

Radnik – Borac

36. kolo:

ponedjeljak, 25. maj:

Sarajevo – Željezničar

Zrinjski – Velež

utorak, 26. maj:

Široki Brijeg – Radnik

Borac – Posušje

Sloga – Rudar

